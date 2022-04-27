「你被匡列了」！九天玄女唯一指定手機號碼　高市府採簡訊通知居隔

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市26日飆增257例本土個案，市長陳其邁召開記者會，說明最新疫況。針對新政策「3+4」上路，高市府採簡化流程，若被匡列居家隔離，將會以簡訊通知，並憑此簡訊向公司行號、學校機關請假，而電話號碼就只有一支，若發現是「0905-321-103」也不要誤認是詐騙。

居隔縮短「3+4」正式上路，有民眾疑惑如何主動回報接觸者？市長陳其邁指出，確診者以發病日或採檢陽性日的前兩天計算，往前回推2天所接觸對象，包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事，辦公座位相鄰或是曾脫口罩用餐者，就列為密切接觸者。

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請確診診者主動回報衛生局可戰情中心，撥打07-7136800或上衛生局網站下載名冊空白表單，填報後回傳信箱或傳真。

▲▼確診者主動填報密切接觸者流程與格式 。（圖／高雄市政府）

陳其邁說明，假設實驗室檢出某一個案確診，確診者會收到「確診通知簡訊」」，衛生局也會同步收到報告開始進行疫調，針對確診個案的接觸者和疫調結果，疫調中心整理後，2-3小時以「簡訊通知」匡列為密切接觸者，民眾可以憑此簡訊作為請假依據，並儘速前往社區採檢站採檢。

陳其邁表示，居隔民眾若收到簡訊通知，請就地自主隔離，憑這封簡訊向公司、公務機關、學校等請假，因為其他縣市發居家隔離通知書有很多行政流程，有時發放通知書都很晚，為了簡化程序，高雄市衛生局以正式簡訊為通知。

▲匡列居家隔離者憑此簡訊請假 。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，圖卡中的電話號碼「0905-321-103」，是正式通知的電話號碼，也是唯一一支，若接獲簡訊的民眾也不要認為是詐騙，若有疑慮就撥打07-7136800戰情中心電話。若公司不知道簡訊是真是假，若需要正式公文或通知書，市府會再補發。