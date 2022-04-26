不滿政府防疫政策 姚正玉：民眾寄望在野奮起要求國民黨加油！！

▲爭取國民黨台南市中西區、北區市議員提名的參選人姚正玉表示，民眾不滿政府防疫政策，寄望在野奮起，要求國民黨加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著疫情急遽升溫，染疫人數飆升，民眾開始搶購家用快篩劑，搶打第三劑，但早已買不到快篩劑，也排不到第三劑，包括幼童接種疫苗、停班停課標準、3+4居隔等相關防疫政策，許多民眾怨聲連連，大表不滿。

爭取國民黨台南市中西區、北區市議員提名的參選人姚正玉表示，拜票的過程中，有不少民眾向她訴苦，不滿政府防疫政策慢半拍，連黃偉哲、侯友宜等縣市長都出來喊快篩劑不夠用，民眾轉而寄望在野黨，尤其看到他是國民黨議員參選人，忍不住要她多加油，為民發聲、強力監督政府盡快調整，也有民眾鼓勵期待，不要再讓民眾失望。

有民眾表示，若政府決定「與病毒共存」，難道沒有推估疫情發展？沒有預料到家用快篩劑的需求會大增嗎？等到如今市面上一劑難求，政府才說要開始徵用，數量、價格全是政府說了算，心慌的百姓只能無奈接受「配給」。

染疫者年齡層下降，甚至新北發生2歲男童染疫後死亡，家中有幼兒的民眾更是憂慮，現在政府雖已同意開放6至11歲孩童接種疫苗，但卻是副作用最強的莫德納，有媽媽向姚正玉訴苦，原先是擔心沒有疫苗保護力，染疫風險極高，甚至不敢讓孩子外出接觸人群或上學，現在卻是擔心接種疫苗後的副作用及不良反應。

「真的好困擾」這位媽媽說，為何不能有其它疫苗讓家長選擇？只能接受政府的安排？姚正玉指出，據林口長庚病毒中心主任施信如分析：「有效度來講，莫德納與BNT兩種疫苗應該差不多，說不定莫德納還比較強一點，但相對副作用、不良反應可能也較高，為何我們不用BNT？主因就是國內莫德納較多，對此，政府應坦白說並與民眾溝通」。