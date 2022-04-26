LIVE／＋1302例！黃珊珊預言「北市5月每天10萬確診」　柯文哲說明

記者袁茵／台北報導
中央流行疫情指揮中心26日公布，新增6295例本土確診，其中以新北市2076例為最高，其次為台北市1302例、桃園市1159例。台北市政府26日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲主持，《東森新媒體ETtoday》全程直播。
指揮中心表示，今日新增6295例本土病例，個案分佈為新北市2076例、台北市1302例、桃園市1159例、基隆市409例、台中市263例、花蓮縣212例、高雄市182例、宜蘭縣126例、新竹縣99例、台南市90例、彰化縣85例、屏東縣71例、新竹市63例、台東縣38例、苗栗縣30例、嘉義縣28例、雲林縣27例、南投縣17例、金門縣9例、嘉義市5例、澎湖縣3例及連江縣1例。
台北市副市長黃珊珊26日於臉書指出，接下來確診數會呈等比級數暴增，從國外經驗與病毒傳染力推估，如果不採取任何管制措施，台北市每日萬例將在五月初發生，五月中更可能每日近十萬，到時候連PCR採檢量能都會是問題，所以以篩代隔、自主管理是絕對必要。
針對台北市疫情現況，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤於26日下午3時30分召開防疫記者會，並對以篩代隔、北市確診者自主填單系統、居家隔離3＋4政策等做說明。
▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）
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