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社會 社會焦點 保障人權

堵破口！斗六市新增KTV傳播鏈　警預防性大動作臨檢

▲斗南警分局昨晚間執行常態性防疫臨檢，查獲一名顧客未攜帶小黃卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南警分局昨晚間執行常態性防疫臨檢，期間查獲一名顧客未攜帶小黃卡（非相關店家）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今日公布轄內本土確診個案新增27例，其中新增一條傳播鏈為斗六KTV有2名員工及1名顧客確診，感染源尚由衛生局釐清中。斗南警分局應疫情嚴峻，為避免娛樂類場所成為防疫破口，昨日晚間與雲林縣縣警察局、雲林縣政府建設處、社會局等針對轄區內多家KTV等娛樂場所展開聯合稽查。

斗南警分局對於疫情關注不鬆懈，有鑒於轄內特定娛樂場所出入人口較為複雜，除加強查察有無違反隔離或檢疫規定情事，對於違反防疫規定者，並蒐集現場相關事證，通報主管機關依法裁罰。經查大部分店家及顧客均配合防疫規定，僅查獲一名客人未攜帶黃卡一無法出示施打3劑疫苗證明，立即填寫「違反傳染病防治法案件處理紀錄表」移請主管機關衛生局裁罰。

▲斗南警分局昨晚間執行常態性防疫臨檢，查獲一名顧客未攜帶小黃卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南警分局昨日晚間與縣政府建設處、社會局等針對轄區內多家KTV等娛樂場所展開聯合稽查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局表示，疫情期間將持續與相關防疫單位，針對轄內各娛樂場所聯合稽查，清查「未攜帶防疫證明」、「未施打3劑疫苗」、「未落實實聯制」等違反防疫規定之顧客，並利用警用小電腦過濾店內消費民眾是否為居家檢疫或隔離對象，防止疫情在社區中流竄，以保障民眾健康與維護轄區治安。

警方向業者及顧客宣導，務必配合當前的防疫規定，切勿貪圖一時方便，讓整體防疫效能大打折扣，業者應善盡管理責任並配合政府防疫政策，加強落實各項防疫措施，民眾切勿心存僥倖而使防疫工作功虧一簣。

▲斗南警分局昨晚間執行常態性防疫臨檢，查獲一名顧客未攜帶小黃卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南警分局昨日晚間與相關單位聯合稽查KTV等營業場所，一一對包廂內顧客查證是否有施打3劑疫苗證明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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