55.6％台北人不滿陳時中　柯文哲：比賽才要開始！已到「過關前決戰」

記者袁茵／台北報導

面對全台新冠肺炎確診數連日破千，原本傳出要代表民進黨投入台北市長選戰的衛福部長陳時中，也因此無法卸下防疫指揮官身份，《ETtoday民調雲》顯示，55.6％的台北市民對中央防疫政策不滿意，但同樣有59.0％的台北市民不贊成陳時中卸下指揮官角色。針對民調，台北市長柯文哲認為，「比賽現在才要開始。」

針對《ETtoday民調雲》顯示台北市民不滿陳時中卸下指揮官角色，以及柯文哲防疫表現評價兩極一事，柯文哲26日下午於台北市防疫記者會中回應，「比賽才要開始而已。」疫情終究會過去，現在則到了「疫情要過去的最後會戰階段。」

柯文哲強調，倘若此階段過去了，台灣疫情也許就像南韓一樣不用再處理，但「這關是過關前的最後決戰，你的問題（我）以後再回答，比賽現在才要開始而已。」

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

根據《ETtoday民調雲》4月21日至24日進行、以手機簡訊通知，進行「新冠肺炎防疫政策」網路問卷調查，回收有效樣本數為1495份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.53%。

對於陳時中在今年3月至今的防疫指揮表現，55.6%台北市民感到不滿意，41.7%感到滿意，呈現不滿意高於滿意的評價。但日前傳出民進黨可能徵召陳時中參選台北市長選舉，對此有59.0%台北市民不贊成陳時中卸下指揮官角色選台北市長，僅30.6%贊成。

至於台北市民對現任台北市長柯文哲的整體施政表現，有48.5%感到滿意，但也有48.5%感到不滿意，施政評價兩極。而對於柯文哲在今年3月以來的防疫表現，有50.7％感到滿意，但45.9％感到不滿意，評價同樣兩極。