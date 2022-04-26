快訊／蔡英文示警「疫情還沒到高峰」　宣布4大防疫新措施

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日下午前往疫情指揮中心視察時示警，疫情還沒有達到高峰，本土疫情會持續升溫，確診數會持續增加。她也宣布4項新措施，包括：持續強化輕重症分流、快篩劑與藥物持續採購、施行重點疫調，以及持續提高疫苗覆蓋率等。

▲總統蔡英文今視察中央疫情指揮中心。（圖／記者陶本和攝）



蔡英文表示，五月一日連假即將到來，兩年多來為因應疫情，指揮中心跟第一線防疫同仁堅守崗位，大家都很辛苦，今天來是聽取簡報跟替大家打氣。

蔡英文說，近來台灣這一波疫情，在傳播上非常快速，參照其他國家經驗跟我們專家評估，要提醒大家，目前還沒有達到高峰，本土疫情會持續升溫，確診數會持續增加。

蔡英文表示，要告訴大家，疫情確診者99.68%是輕症或無症狀，致死率是0.01%，疫情健康風險較低，現在在針對中重症防治。

蔡英文說，疫情都有掌握，政府會做好準備，因應不同挑戰，請大家保持冷靜，戒慎而不恐懼，這個疫情特性，要調整防疫策略，最近中央跟地方做過防疫會議，也做了建議。

蔡英文表示，因應疫情發展要邁入防疫新階段，有四個重點防疫措施，第一項措施，是持續強化輕重症分流，確保醫療量能充足，在醫院裡只收中重症跟高風險者，其他則分別入住集中檢疫所、防疫旅館，或進行居家照護。

蔡英文指出，輕症跟無症狀者，會透過居家照顧方式，可以在家裡確保健康，經過隔離10天確認無症狀後會解除隔離，進行7天自主健康管理。

蔡英文說，第二項措施是抗病毒藥物整備也陸續到位，治療中的藥物充足，加訂70萬份口服藥物，會視儲備量來增加採購。

在快篩方面，蔡英文說，快篩試劑國內組成快篩國家隊，5月3日前會有2000萬劑到貨，近期會實施家用快篩實名制，確切時間指揮官會跟大家宣布，除了家用快篩實名制，也可以透過其他管道買到，政府會協調業者，以合理價格供應市場，目標是確保供應量足夠，用合理價格來取得。

蔡英文表示，當初配合口罩實名制一樣，請大家依序購買，不要囤積，配合指引在有需要時候使用。

蔡英文說，第三措施是重點疫調，傳播雖然較快，昨天起改採重點疫調，密切接觸者指揮中心也做了說明跟定義，並且匡列接觸者，從10天隔離縮短為3+4，但要提醒大家，境外回台朋友仍維持10+7的措施。

蔡英文表示，第四措施是要提高疫苗覆蓋率，這兩年多大家現在第一劑覆蓋率80%，第三劑超過50%，這裡要拜託大家總動員，國內外研究指出，長輩是感染風險最高的一群人，大家一起關心身邊長輩接種狀況，一定要接種疫苗，有時間就去接種，才可以一起面對疫情挑戰。

蔡英文說，中央跟地方會密切合作，不論居家照護，或是隔離、檢疫所照護，都可以得到即時照護，行政院已經召開跨部會會議，進行物資跟人力整備。