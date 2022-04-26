　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡英文示警「疫情還沒到高峰」　宣布4大防疫新措施

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日下午前往疫情指揮中心視察時示警，疫情還沒有達到高峰，本土疫情會持續升溫，確診數會持續增加。她也宣布4項新措施，包括：持續強化輕重症分流、快篩劑與藥物持續採購、施行重點疫調，以及持續提高疫苗覆蓋率等。

▲▼總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文今視察中央疫情指揮中心。（圖／記者陶本和攝）

蔡英文表示，五月一日連假即將到來，兩年多來為因應疫情，指揮中心跟第一線防疫同仁堅守崗位，大家都很辛苦，今天來是聽取簡報跟替大家打氣。

蔡英文說，近來台灣這一波疫情，在傳播上非常快速，參照其他國家經驗跟我們專家評估，要提醒大家，目前還沒有達到高峰，本土疫情會持續升溫，確診數會持續增加。

蔡英文表示，要告訴大家，疫情確診者99.68%是輕症或無症狀，致死率是0.01%，疫情健康風險較低，現在在針對中重症防治。

蔡英文說，疫情都有掌握，政府會做好準備，因應不同挑戰，請大家保持冷靜，戒慎而不恐懼，這個疫情特性，要調整防疫策略，最近中央跟地方做過防疫會議，也做了建議。

蔡英文表示，因應疫情發展要邁入防疫新階段，有四個重點防疫措施，第一項措施，是持續強化輕重症分流，確保醫療量能充足，在醫院裡只收中重症跟高風險者，其他則分別入住集中檢疫所、防疫旅館，或進行居家照護。

蔡英文指出，輕症跟無症狀者，會透過居家照顧方式，可以在家裡確保健康，經過隔離10天確認無症狀後會解除隔離，進行7天自主健康管理。

蔡英文說，第二項措施是抗病毒藥物整備也陸續到位，治療中的藥物充足，加訂70萬份口服藥物，會視儲備量來增加採購。

在快篩方面，蔡英文說，快篩試劑國內組成快篩國家隊，5月3日前會有2000萬劑到貨，近期會實施家用快篩實名制，確切時間指揮官會跟大家宣布，除了家用快篩實名制，也可以透過其他管道買到，政府會協調業者，以合理價格供應市場，目標是確保供應量足夠，用合理價格來取得。

蔡英文表示，當初配合口罩實名制一樣，請大家依序購買，不要囤積，配合指引在有需要時候使用。

蔡英文說，第三措施是重點疫調，傳播雖然較快，昨天起改採重點疫調，密切接觸者指揮中心也做了說明跟定義，並且匡列接觸者，從10天隔離縮短為3+4，但要提醒大家，境外回台朋友仍維持10+7的措施。

蔡英文表示，第四措施是要提高疫苗覆蓋率，這兩年多大家現在第一劑覆蓋率80%，第三劑超過50%，這裡要拜託大家總動員，國內外研究指出，長輩是感染風險最高的一群人，大家一起關心身邊長輩接種狀況，一定要接種疫苗，有時間就去接種，才可以一起面對疫情挑戰。

蔡英文說，中央跟地方會密切合作，不論居家照護，或是隔離、檢疫所照護，都可以得到即時照護，行政院已經召開跨部會會議，進行物資跟人力整備。

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
富邦產防疫保單「續保戶」有救了　有請業務員做2動作可受理
快訊／北市議員確診＋1　自爆PCR陽性
在臉書輸入「426」會被封鎖？　官方給答案了
曲艾玲全家確診！兒子恐隔離15天：是否有點不合政策
畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外激戰」　網：不去賓館怕留足跡？
台中1歲男嬰顱內出血昏迷指數5！　保母竟落跑
快訊／高雄54處公共足跡曝！　有3症狀儘速採檢
快訊／高雄+182！　足跡又狂燒14家
艾成哭了！西門町餐廳宣布收攤　慘賠500萬
快訊／本土+6295「新北飆破2000例」　還有2縣市破千
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜獻聲力挺陳乃瑜　祝福新店議員初選旗開得勝

快訊／北市議員確診＋1！　王閔生自爆PCR陽性「有輕微症狀」

何志偉：蔣萬安在北市6區支持度下滑　陳時中緊追在後

國民黨派誰守住苗栗縣長？　鍾東錦：這一戰我當仁不讓

國民黨議員造謠判賠20萬　謝長廷質疑：謠言產生時機不可思議

宋國鼎宣布參選苗栗縣長　時代力量：正式完成提名程序

漢光38號演習5月兵推參考「俄烏戰爭」　7月實兵、部分實彈操演

「疫情將成幾何式的上升」　璩大成：2、3個禮拜後可能會達到90倍

快訊／推線上教學「酷課雲」卻頻當機　北市：國外IP大量攻擊

55.6％台北人不滿陳時中　柯文哲：比賽才要開始！已到「過關前決戰」

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

高雄嬤闖紅燈左邊當沒車　大車司機傻眼開罵：XX小

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

醫師手把手教無痛快篩　同步鼻腔內畫面更清晰

陽明山1歲童口吐白沫　警車仰德大道飆速開道

高嘉瑜獻聲力挺陳乃瑜　祝福新店議員初選旗開得勝

快訊／北市議員確診＋1！　王閔生自爆PCR陽性「有輕微症狀」

何志偉：蔣萬安在北市6區支持度下滑　陳時中緊追在後

國民黨派誰守住苗栗縣長？　鍾東錦：這一戰我當仁不讓

國民黨議員造謠判賠20萬　謝長廷質疑：謠言產生時機不可思議

宋國鼎宣布參選苗栗縣長　時代力量：正式完成提名程序

漢光38號演習5月兵推參考「俄烏戰爭」　7月實兵、部分實彈操演

「疫情將成幾何式的上升」　璩大成：2、3個禮拜後可能會達到90倍

快訊／推線上教學「酷課雲」卻頻當機　北市：國外IP大量攻擊

55.6％台北人不滿陳時中　柯文哲：比賽才要開始！已到「過關前決戰」

俄烏戰爭成中國借鏡！　美專家：中國武力犯台將「更致命」

丁華恬全大運初體驗扭傷仍奪2金　「亞洲貓王」唐嘉鴻狂掃5金

「前情敵」胡宇威娶走陳庭妮　李運慶穩交洪詩2年被催婚

董子恩連42打席沒吞K紀錄延續　 鋒總分享站穩一軍秘訣

和小10歲幼貓撞臉　主子「意外晉升媽」超傻眼：不是偶的！

高嘉瑜獻聲力挺陳乃瑜　祝福新店議員初選旗開得勝

豪宅管理員作證：在吧檯撿到「強尼戴普斷指」　力道太猛樓梯都敲爛

唐獎十週年「籌建博物館」！第五屆得主六月揭曉

6新生兒染疫！嬰幼兒確診易有哮吼症　醫師教5招預防

烏克蘭救援隊「火災區撈出小貓」隊員溫柔幫洗臉　結局暖翻網

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

快訊／柯文哲估5月7日「北市單日確診破萬」　必要時「軟性封城」

新北「居隔轉型試辦草案」　今送衛福部

快訊／蔡英文示警「疫情還沒到高峰」　宣布4大防疫新措施

快訊／柯文哲宣布：1、2、3、5、7類人員可「以篩代隔」免居隔

快訊／3+4上路　侯友宜：新北居隔轉型是彈性應變

蔣萬安最新民調　藍營鐵票倉竟然告急

快訊／北市停課新規定　師生確診該班停課7天

ET民調／陳時中選不了？　59%台北市民不贊成卸下指揮官選市長

快訊／新北「居隔轉型」內容曝　快篩陰性就不用隔離

蔣萬安選北市碰壁！　大咖不挺原因曝光

北市8區確診破百　陽性率達7.4％

快訊／新北公布「居隔轉型」計畫　每天快篩陰可出門工作

居隔「3+4」實施　蔡英文說話了

LIVE／2076例！新北「快篩陰免隔」方案被打槍　侯友宜最新說明

更多熱門

相關新聞

柯：比賽才要開始　已到過關前決戰

柯：比賽才要開始　已到過關前決戰

面對全台新冠肺炎確診數連日破千，原本傳出要代表民進黨投入台北市長選戰的衛福部長陳時中，也因此無法卸下防疫指揮官身份，《ETtoday民調雲》顯示，55.6％的台北市民對中央防疫政策不滿意，但同樣有59.0％的台北市民不贊成陳時中卸下指揮官角色。針對民調，台北市長柯文哲認為，「比賽現在才要開始。」

斗六市新增KTV傳播鏈　警預防性大動作臨檢

斗六市新增KTV傳播鏈　警預防性大動作臨檢

北市8區確診破百　陽性率達7.4％

北市8區確診破百　陽性率達7.4％

LIVE／北市＋1302例　柯最新說明

LIVE／北市＋1302例　柯最新說明

台南勞、衛合辦外國人防疫宣導會　

台南勞、衛合辦外國人防疫宣導會　

關鍵字：

蔡英文防疫

讀者迴響

熱門新聞

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

情侶檔YouTuber宣布分手！　「消息藏半年」認了出軌

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

富邦業務崩潰急哭！她「怒揭離譜內幕」

拍寫真更衣畫面全遭錄！脫比基尼竟看到鏡頭

「確診賠2萬」防疫保單提前喊停！　收件到今下午5:30

快訊／今「本土狂飆6295例」續創新高！另增44例境外

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

小S踢爆「綜藝大哥性騷擾」！

具俊曄讓大S神奇回春　互動羞炸

男警偷情女上司另築愛巢　拋家棄子還告元配

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

吃晚餐巧遇玄彬、孫藝真！她「偷幫買單」結局全網羨慕了

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

更多

最夯影音

更多
許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行
又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面