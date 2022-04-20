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北漂新世代返鄉！梁文傑子弟兵梁育慈　回鄉參選屏東縣議員

▲▼梁育慈返鄉參選屏東縣議員。（圖／翻攝梁育慈臉書）

▲梁育慈返鄉參選屏東縣議員。（圖／翻攝梁育慈臉書）

記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，各黨派都有人積極表態參選，台北市議員梁文傑助理梁育慈，也決定返鄉參選屏東縣第一選區議員，梁育慈表示，「返鄉服務」成為自己政治路上的重要關鍵，但屏東是一個山海交織的好所在，更該為人熟知，被世界看見。

梁文傑20日在臉書不捨PO文，宣布「放手」並力挺從大學畢業後就跟著他的助理要回鄉參選了。他說，梁育慈從台灣大學政治系畢業後，在台北市議會、立法院從事政治幕僚工作近十年，曾任北市議員梁文傑辦公室主任、立委林楚茵特助，一直是他的左右手，她的離開影響團隊很大，但優秀的北漂青年，能夠返鄉從事政治工作，給地方注入活水，這是大大好事，希望大家多多幫忙，先從給她按讃開始。

梁育慈表示，自己歷經中央與地方政治的洗鍊，熟稔問政質詢、預算審查、選民服務，「第一線接觸選民並傳達民意至公部門，讓我累積公共服務的深厚基底。」

梁育慈指出，「返鄉服務」成為自己政治路上的重要關鍵，身為土生土長的屏東人，看著南北發展資源差異與日俱增，台北競爭力逐步提升，屏東卻受限現實因素，進步幅度相當有限；但屏東是一個山海交織的好所在，更該為人熟知，被世界看見。

梁育慈也喊話，「我屏東，我驕傲」，屏東正在改變，正是發展的關鍵時刻，屏東市需要新政治和新戰力，需要新世代一起努力，「我已準備好投入2022年屏東縣議員選舉，我要帶著滿滿的服務精神與政治能量，回到我最愛的屏東家鄉，重回大武山的懷抱。」

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