幕後／基隆、新竹改徵召　綠營考量曝「手握提名節奏、保持彈性」

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨選對會24日決議，基隆市、新竹市因選情特殊考量，建請中執會同意以徵召方式進行。對此，黨內高層透露其背後考量，主要當前局勢宜以「市政優先」為主，將提名節奏掌握在我方手上，保持選戰高度彈性，對於民進黨來說是最佳方案。

兼任民進黨主席的總統蔡英文24日上午10點在官邸召開選對會，會中確定徵召立法院副院長蔡其昌征戰台中市長、立委劉建國參選雲林縣長、徐定禎參選苗栗縣長。

此外，也針對基隆市、新竹市，建請中執會同意依「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第七條規定：「如有特殊選情考量之直轄市、縣市長之提名，得經中央執行委員會決議後，另訂方案執行之。」，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。

對於基隆市、新竹市建請中執會同意以徵召方式進行。首先，在基隆市方面，綠營高層指出，基隆將於6月10日至19日舉行「城市博覽會」，這對於在民進黨主政期間換然一新、對於市長滿意度也高的基隆來說，這段時間應該先以城市博覽會的舉行為優先，避免初選選舉影響博覽會的進行，「因此，考量後續整體節奏，採徵召方式保持機動彈性」。

另外，在新竹市方面，熟悉新竹事務的高層指出，目前各政黨在新竹市長選戰的提名人選情勢未明，目前看來包括國民黨、民眾黨、時代力量等三個在野黨都會推出候選人，但狀況還不明確。

該高層人士表示，新竹市目前是民進黨主政，施政首長滿意度也都有不錯成績，因此綜觀當前局勢，也應先以施政優先，擴大、延續市政建設的政績，視後續在野黨動態，將提名節奏掌握在我方手上，才是最佳方案。

黨內高層表示，這兩縣市都是民進黨執政的縣市，選對會的建議也在事前徵詢兩位地方的執政市長和立委，大家也都認同，保持徵召的高度，有利於整體情勢。

至於行政院政務顧問鄭宏輝於臉書表態爭取新竹市長徵召，黨內人士說，他在新竹地方長期經營有目共睹，並且在社群上積極開拓，與各類選民互動，過去歷次選戰中也都賣力輔選，表現同樣令人肯定，所以對於未來徵召人選，自然也是考慮對象之一。