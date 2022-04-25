何欣純安慰台中選民支持蔡其昌　「我們沒有這一次還有未來」

▲立法院副院長蔡其昌、前交通部長林佳龍、民進黨立委何欣純。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

民進黨選舉對策委員會日前正式拍板，建議徵召立法院副院長蔡其昌為台中市長參選人，日前表態爭取提名的民進黨立委何欣純25日表示，她的立場就是選對會做了最後的決定，徵召誰一定就是全力支持，自己也安慰、鼓勵支持者一起支持蔡其昌，「我們沒有這一次還有未來」。

民進黨主席蔡英文24日召開選舉對策委員會會議，一致同意建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、民進黨立委劉建國為雲林縣長參選人、蔡其昌則為台中市長參選人，並提交民進黨中執會進行徵召提名作業。

對此，何欣純25日上午在立法院受訪時表示，自己一貫的態度跟立場，就是蔡英文跟選對會做了最後的決定，「徵召誰我們一定是全力支持」，所以在不到結果的最後，她就馬上主動恭喜蔡其昌，民進黨一定要共同攜手迎回台中，並且讓台中市議會的民進黨籍議員過半。

何欣純也坦言，很多選民當然會覺得有點失望跟遺憾，但這就是民進黨裡面的機制、文化與傳統，「我們只有團結才能夠贏，我們沒有這一次還有未來」，而未來也必須建立在蔡其昌能夠領導所有支持者，共同迎回台中，民進黨未來的經營才會是長長久久。

何欣純說明，自己還是擁有立法委員的職權，可以繼續為台中市民謀福利，不管是重大交通建設或很多方面，她在自己的位置上還是會盡全力，「為台中市民服務，不分在哪一個位子上」，自己也安慰、鼓勵支持者一起支持蔡其昌，因為只有團結才能贏。

有關蔡其昌是否要辭去立法院副院長，何欣純則表示尊重，相信中央黨部也有考量，蔡其昌要不要辭職是一個戰略，「什麼時候辭、要不要辭，這個都是整個大戰略的一環」，自己尊重蔡其昌還有黨中央，「蔡副院長要不要辭副院長的問題，我們就完全尊重，看他們策略考量的如何」。

何欣純強調，民進黨裡面的派系、團結絕對不是問題，「大家不把派系當做第一考量，而是把勝選當作唯一的考量」，儘管之前大家對派系問題有所揣測，現在蔡英文跟選對會已經決定徵召的人選，「我想人選一旦決定，我們就是全力以赴、團結一致」。

何欣純指出，民進黨全代會去年就已經授權蔡英文徵召權，全黨黨員上下一致、從中央到地方大家都知道，全代會就是民進黨的最高決策會議，「既然已經授權，我想黨員都會尊重、也都會支持」，只要蔡英文一旦拍板定案，相信大家都會團結一致，也都會全力支持。