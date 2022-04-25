　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何欣純安慰台中選民支持蔡其昌　「我們沒有這一次還有未來」

▲▼立法院副院長蔡其昌、前交通部長林佳龍、民進黨立委何欣純。（合成圖／ETtoday資料照）

▲立法院副院長蔡其昌、前交通部長林佳龍、民進黨立委何欣純。（合成圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

民進黨選舉對策委員會日前正式拍板，建議徵召立法院副院長蔡其昌為台中市長參選人，日前表態爭取提名的民進黨立委何欣純25日表示，她的立場就是選對會做了最後的決定，徵召誰一定就是全力支持，自己也安慰、鼓勵支持者一起支持蔡其昌，「我們沒有這一次還有未來」。

民進黨主席蔡英文24日召開選舉對策委員會會議，一致同意建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、民進黨立委劉建國為雲林縣長參選人、蔡其昌則為台中市長參選人，並提交民進黨中執會進行徵召提名作業。

對此，何欣純25日上午在立法院受訪時表示，自己一貫的態度跟立場，就是蔡英文跟選對會做了最後的決定，「徵召誰我們一定是全力支持」，所以在不到結果的最後，她就馬上主動恭喜蔡其昌，民進黨一定要共同攜手迎回台中，並且讓台中市議會的民進黨籍議員過半。

何欣純也坦言，很多選民當然會覺得有點失望跟遺憾，但這就是民進黨裡面的機制、文化與傳統，「我們只有團結才能夠贏，我們沒有這一次還有未來」，而未來也必須建立在蔡其昌能夠領導所有支持者，共同迎回台中，民進黨未來的經營才會是長長久久。

何欣純說明，自己還是擁有立法委員的職權，可以繼續為台中市民謀福利，不管是重大交通建設或很多方面，她在自己的位置上還是會盡全力，「為台中市民服務，不分在哪一個位子上」，自己也安慰、鼓勵支持者一起支持蔡其昌，因為只有團結才能贏。

有關蔡其昌是否要辭去立法院副院長，何欣純則表示尊重，相信中央黨部也有考量，蔡其昌要不要辭職是一個戰略，「什麼時候辭、要不要辭，這個都是整個大戰略的一環」，自己尊重蔡其昌還有黨中央，「蔡副院長要不要辭副院長的問題，我們就完全尊重，看他們策略考量的如何」。

何欣純強調，民進黨裡面的派系、團結絕對不是問題，「大家不把派系當做第一考量，而是把勝選當作唯一的考量」，儘管之前大家對派系問題有所揣測，現在蔡英文跟選對會已經決定徵召的人選，「我想人選一旦決定，我們就是全力以赴、團結一致」。

何欣純指出，民進黨全代會去年就已經授權蔡英文徵召權，全黨黨員上下一致、從中央到地方大家都知道，全代會就是民進黨的最高決策會議，「既然已經授權，我想黨員都會尊重、也都會支持」，只要蔡英文一旦拍板定案，相信大家都會團結一致，也都會全力支持。

►毛孩補充營養最簡單的方法是這個！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
快訊／淡水公車衝上人行道！　1男等車遭猛撞急送醫
家用快篩「認2字」很重要！　哪裡買、核准廠牌QA一次看
被迫看媽和15歲妹遭俄軍性侵　17歲女伴屍4天崩潰
老公確診！人妻完美落實「陳時中這句話」　網淚讚：優秀
快訊／3+4內容曝光！　自主防疫禁內用、可正常上班
救命影曝！陽明山1歲童「翻白眼吐白沫」　警仰德大道飆速
快訊／醫師到周玉蔻家做PCR！　萬芳醫院要調查了
富邦產還沒扣款？　自動續保通知「1行字」有玄機
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨議員齊轟周玉蔻特權！柯文哲未譴責　衛生局僅稱「不鼓勵」

金山小編過勞猝死遭拒絕國賠　王婉諭批：侯友宜別再傷害家屬

幕後／基隆、新竹改徵召　綠營考量曝「手握提名節奏、保持彈性」

月底單日確診恐破萬　蔣萬安獻策：公衛人力「疫調轉分流」

3＋4政策曝光！自主防疫禁內用、可正常上班　黃珊珊：沒有實質意義

「丟鑰匙」引論戰　國民黨：陳時中不了解社會運作、居隔困境

柯文哲指小兒科病房量能吃緊　「這就是感冒、家長不用過度恐慌」

一年達5760元！柯文哲曝：每月敬老卡480點　「未來搭台鐵也可用」

華視誤播「共軍襲台」比照中天撤照？　NCC：沒那麼嚴重

「居隔3+4」新制何時實施？　蘇貞昌：跟縣市地方政府商量後公布

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

屏東「腳交女」國道胡鬧　運將怒：不想和妳一起死

國民黨議員齊轟周玉蔻特權！柯文哲未譴責　衛生局僅稱「不鼓勵」

金山小編過勞猝死遭拒絕國賠　王婉諭批：侯友宜別再傷害家屬

幕後／基隆、新竹改徵召　綠營考量曝「手握提名節奏、保持彈性」

月底單日確診恐破萬　蔣萬安獻策：公衛人力「疫調轉分流」

3＋4政策曝光！自主防疫禁內用、可正常上班　黃珊珊：沒有實質意義

「丟鑰匙」引論戰　國民黨：陳時中不了解社會運作、居隔困境

柯文哲指小兒科病房量能吃緊　「這就是感冒、家長不用過度恐慌」

一年達5760元！柯文哲曝：每月敬老卡480點　「未來搭台鐵也可用」

華視誤播「共軍襲台」比照中天撤照？　NCC：沒那麼嚴重

「居隔3+4」新制何時實施？　蘇貞昌：跟縣市地方政府商量後公布

暗黑版日租套房挨罰10萬！房東控遭陷害　再牽拖訂房網慘被打臉

手機掉在烏克蘭　俄兵被盜帳號「百萬存款全轉走」妻崩潰：沒錢了

掌握生技題材關鍵　併購利多單日漲幅45%

台南與全國同步啟用班班有冷氣　黃偉哲感謝公私協力打造舒適學習環境

47歲李玟「超緊閃片裝」翹臀打趴少女！　最新狀態曝光網看傻

快訊／淡水公車衝上人行道！1男等車慘遭猛撞　緊急送醫救治

新北20個小孩「15人PCR陽性」！前台大醫示警：離高峰越來越近

興富發後第2隊　不敗台灣啤酒因疫情退出春季聯賽

證交所認定外資報告無「兩手策略」　遭立委砲轟

百大DJ藍星蕾　為樂天桃猿大溪日開球

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

政治熱門新聞

居隔確定縮短！蘇貞昌拍板「3+4」

周玉蔻自稱「沒確診」　新北聯醫打臉：陽就是陽

周玉蔻染疫第六天突發聲明　「我根本沒有確診！」

「3＋4」內容曝光　黃珊珊：沒意義

蘇貞昌拍板居隔3+4　侯友宜說話了

醫委會：群體免疫非放民眾自生自滅

一年義務役擬採「雙軌制」　國軍方案曝光

蔡英文拍板3縣市參選人　他氣炸：選舉永遠比防疫重要？

快篩陽性怎麼辦？新北列居隔4QA　侯友宜親上火線解答

他抗議周玉蔻特權　柯：應去疾管署

快訊／「居隔轉型」勢在必行　侯友宜：新北帶頭示範

捷運松山站+北車「疫苗隨到隨打」

蘇貞昌：華視一再出錯實在讓人傻眼

2024民調3%吊車尾　朱立倫說話了

更多熱門

相關新聞

會長爆教頭人選　台鋼領隊回應了

會長爆教頭人選　台鋼領隊回應了

中職第6隊台鋼雄鷹於3月初遞交企劃書，週三召開常務理事會，完成加盟核准程序。聯盟會長蔡其昌日前表示，據他了解，總教練不會有太意外的人出線。對於教練團組成進度，台鋼領隊劉東洋表示，總教練人選仍在評估當中，確認後才會公布。

蔡英文拍板3縣市參選人　他氣炸：選舉永遠比防疫重要？

蔡英文拍板3縣市參選人　他氣炸：選舉永遠比防疫重要？

蔡其昌接棒林佳龍　游錫堃抱著恭喜的心情

蔡其昌接棒林佳龍　游錫堃抱著恭喜的心情

2022市長大選對戰蔡其昌　盧秀燕這樣說

2022市長大選對戰蔡其昌　盧秀燕這樣說

劉建國：用保家衛國決心拚得雲林縣長勝選

劉建國：用保家衛國決心拚得雲林縣長勝選

關鍵字：

何欣純蔡其昌蔡英文民進黨台中市長2022

讀者迴響

熱門新聞

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

許老三開IG穿短裙曬美腿！被敲碗「直接出道」小S激動回應

居隔縮短成「3+4」！防疫指揮官喊：太兇猛

女友妹是演員超眼熟　他聽成名作尬爆

張庭傳銷洗腦話術曝光！　粉絲跪門口哭訴：騙子

確診男呼吸困難求救！1922：不能呼吸才送醫

王中平校花女兒隔離拉開窗簾「全家5口站樓下」探望畫面暖翻

居隔確定縮短！蘇貞昌拍板「3+4」

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面