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快訊／基隆婦產科6新生兒染疫！9天大男嬰血氧降低　緊急送醫救治

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆市某婦產科爆發院內群聚感染，包括3名護理師、6名新生兒確診，其中有2名嬰兒送到林口長庚醫院治療，另外4名則留在婦產科觀察。不過，稍早有消息傳出，留置婦產科的4名新生兒中，陸續傳出有2名9天大寶寶血氧降低的情形，院方緊急將寶寶送往醫院治療，所幸目前沒有大礙，已返回婦產科觀察。

▲基隆6新生兒染疫！護理師確診「隱匿沒通報」 婦產科醫師說話了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆6新生兒染疫，今早又傳出其中1名9天大男嬰血氧突然降低，送醫救治。（圖／記者郭世賢翻攝）

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婦產科施姓醫師出面受訪表示，目前婦產科內仍有4名確診新生兒，而昨晚11時許，有2名9天大的寶寶因血氧降低，被送到醫院治療，不過到院後，院方監測血氧發現已恢復穩定，認為沒有立即的生命危險，因此又送回婦產科觀察。不過今早又有1名寶寶出現相同情形，但同樣也被送回婦產科。

施姓醫師說明，因寶寶目前的血氧穩定性較差，目前護理師正持續血氧監測，有些寶寶偶爾會降到80至90之間，診所也擔心會有惡化的狀況，且寶寶肺泡並不成熟，怕寶寶因為沒有正常換氣，或是換氣功能不足，長時間缺氧後會造成後遺症，因此就必須立刻送到醫院，不過寶寶到了醫院之後又會因為血氧恢復正常而無須收治，因此又會被送回婦產科觀察。

婦產科診所表示，目前嬰兒室的運作已停止，但診所內尚有4名確診新生兒，因此期盼市府或衛生局能協助將這4名新生兒轉至更好的醫療場所，讓診所能夠進行全面消毒，也讓其他產婦能夠順利生產。

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