蔡其昌接棒林佳龍參選台中市長　游錫堃：抱著恭喜的心情

▲立法院長游錫堃出席「台北市大都會油畫家協會十六週年聯展」開幕式。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院副院長蔡其昌24日獲得徵召參選台中市長，立法院長游錫堃表示，站在立法院長的立場，「任何一位同事有新的發展，我都是抱著恭喜的心情跟他恭喜」，至於蔡其昌是否要請辭立法院副院長，這部分他不方便表示意見，最後還是要尊重台中市民的決定。

民進黨主席蔡英文24日上午召開選對會，會中一致同意，建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、民進黨立委劉建國為雲林縣長參選人、蔡其昌則為台中市長參選人，並提交民進黨中執會進行徵召提名作業。

游錫堃24日下午出席「台北市大都會油畫家協會十六週年聯展」開幕式，他在會後受訪表示，自己看了聯展非常感動，這裡的畫作琳瑯滿目，而且充滿真善美、可以怡情養性，因為平常的生活很忙碌，「來這邊看看，感到非常的舒服」。

游錫堃指出，民進黨要做什麼決定，自己不方便置喙，由於蔡其昌是立法院副院長，站在同事的立場，任何一位同事有新的發展，他都是抱著恭喜的心情，「我想不只是副院長，還有委員都有機會，我都會非常誠摯地跟他恭喜」。

游錫堃說，因為蔡其昌還沒有登記，立法院還沒有碰到這件事情，「我有看到媒體，有人說那是選戰策略」，因此蔡其昌要參選台中市長、什麼時候要辭去立法院副院長，最後都是選票決定，台中市民會做最後的決定。

游錫堃也笑說，「台中市民會不會因為你辭我就支持你、或者因為你不辭我就不支持你，或者是怎麼樣我不知道」，最後還是要尊重台中市民的決定，這部分他不方便表示意見，更何況時間還沒有到，但是站在立法院長的立場，對於任何一位同事有新的發展，自己都會跟他們恭喜。

游錫堃說明，根據《立法院組織法》第3條規定，擔任立法院長不介入黨務活動，選舉部分也是黨務的一環，「因為有這樣的規定，雖然我心中，因為大家都知道，每個人都會有自己的看法，但是因為有法律規定，那個看法不能表達，一表達我就違法了」。

游錫堃強調，前交通部長林佳龍沒有向他請教過意見，「他沒有說要問我什麼，就是見面曾經見過面，都是朋友會聊聊天」，至於民進黨在選舉的部分，因為自己不是選對會的委員、也不是中常委，縣市長的徵召就是一個人，黨主席參考大家的意見做決定，「我任何意見都不會影響」。

▼立法院長游錫堃。（圖／游錫堃辦公室提供）

