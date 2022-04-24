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快訊／基隆6新生兒染疫！護理師確診「隱匿沒通報」　婦產科說話了

記者郭世賢／基隆報導

基隆市某婦產科爆群聚感染，6名新生兒及3名工作人員，共9人確診。據了解，該婦產科21日有1名護理師確診，第一時間沒通報衛生單位；隔天3名新生兒確診，也沒有通知家長，疑似涉及隱匿確診者。對此，婦產科施醫師表示，無隱匿沒通報之情事，目前院內僅留4名確診新生兒照顧中，待確診嬰兒出院後，隨即進行全面清消。

▲基隆6新生兒染疫！護理師確診「隱匿沒通報」 婦產科醫師說話了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆6新生兒染疫！護理師確診「隱匿沒通報」，婦產科醫師說話了。（圖／記者郭世賢翻攝）

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《東森新媒體ETtoday》記者向民眾黨基隆市黨部副主任林毓峯求證指出，確實接受到1名護理師21日確診後，隔天醫院發現有3名新生兒確診，且婦產科也沒有告知新生兒的父母，第一時間也沒通報，導致後續疫情擴大，甚至還有不知情的產婦，在這段期間前往產檢。

對此，該婦產科施醫生指出，平日皆有對員工進行常態性篩檢，疫情期間診所員工有任何疑似症狀，皆會進行篩檢。22日凌晨因員工有呼吸道症狀，進行快篩呈現陽性，診所隨即於當日上午通報衛生主管機關，並於24小時內完成全院員工、產婦、嬰兒及其家屬PCR篩檢，同時預防性停止嬰兒室相關運作。

施醫師表示，23日下午PCR採檢確認後，所有無感染者產婦、嬰兒及家屬即安排出院，也同時停止嬰兒室的運作，目前診所內尚有4名確診新生兒，院方盼市府或衛生局能協助，將這4名新生兒轉往至更好的醫療場所，這樣診所才能進行全面性消毒，清消完後經衛生機關核可，才會重新營運，讓其他產婦可以順利生產。

針對婦產科染疫，市長林右昌在疫情記者會表示，針對婦產科77名人員進行PCR篩檢，其中6名新生兒及3名工作人員，共9人確診，其中2名新生兒已送往林口長庚醫院進行安置，健康狀況無虞，另4名新生兒已無大礙；至於感染途徑來源，經疫調後是新生兒室的工作人員確診。

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