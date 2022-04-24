詹為元初選在即被隔離　李貴敏、許采蓁聯袂掃街相挺

▲詹為元初選前被隔離 李貴敏、許采蓁聯袂掃街相挺。（圖／記者徐政璿翻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

初選在即，國民黨松山信義區議員擬參選人詹為元，卻因參加政論節目受主持人確診影響，在最後關頭被居家隔離，無法到基層拜票。國民黨立委李貴敏24日一早就與多位年輕朋友，前往莊敬路吳興市場一同幫詹為元拜票。

李貴敏表示，特別開心的是，還看到了前高雄市議會議長許崑源的女兒許采蓁，目前也在高雄基層拼命爭取支持，選情與環境更艱困，卻有情有義，趕來幫詹為元助陣掃街。看到這麼多國民黨年輕一代的幹勁與革命情感，讓李貴敏直呼非常感動！

李貴敏強調，詹為元先後曾在蔣萬安、丁守中的國會辦公室擔任法案助理，這兩位市長級的立委都是公認非常認真、專業的立委，也讓詹為元的問政底子特別紮實，也對台北市市政建設規劃有深入的了解。過去一段時間，他更勇於幫國民黨在電視上辯護，有為有守，真是不可多得的人才。

李貴敏說，無論高雄還是台北，能有許采蓁、詹為元這麼優秀的人才願意為民服務，真的非常幸福，尤其希望詹為元順利通過初選考驗，讓更多青年的在野聲音、監督力量浮現，讓我們的民主走得更穩、更遠，發光發熱。

李貴敏再次呼籲，今晚到後天（4/24、25、26），也麻煩松山信義的朋友，接到電話民調，唯一支持詹為元，挺他走過初選的最後一哩路，給會做事、願意做事的年輕人一個機會。