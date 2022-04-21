周玉蔻驚爆確診　藍綠議員參選人緊急暫停活動

記者陳家祥／台北報導

資深媒體人周玉蔻21日驚傳確診新冠肺炎，引起政壇熱議。回顧過去一週周玉蔻所主持的節目，接觸的政治人物相當多，包括不少立委、市議員以及議員參選人、名嘴等。國民黨、民進黨北市議員初選在即，但林延鳳、詹為元等皆因接觸周，目前都在家中自主健康管理，等候北市衛生局進一步通知。

▲廣播主持人周玉蔻。（圖／記者李毓康攝）



在《辣新聞152》，過去一週的來賓包刮民進黨立委蔡易餘、陳亭妃、台北市議員簡舒培、梁文傑、新北市議員何博文、市議員參選人林延鳳、卓冠廷、台中市議員周永鴻、林德宇；國民黨台北市議員張斯綱、新北市議員葉元之、市議員參選人詹為元；立委林昶佐、社民黨台北市議員苗博雅、律師黃帝穎、政治評論家余莓莓、溫朗東、邱明玉、陳敏鳳、資深作家汪浩、基進黨新聞部主任張博洋、退役少將于北辰、資深媒體人陳東豪、輔大助理教授周偉航。

在《新聞放鞭炮》，過去一週周玉蔻則專訪過衛福部ACIP召集人李秉穎、台開董事長邱于芸、民進黨前主席卓榮泰、林延鳳、于北辰。

林延鳳表示，早上接到製作單位通知後，馬上暫停所有公開活動與競選活動，以最高防疫標準與最謹慎的態度面對。林說，尚未收到衛生局通知，但先做好防護措施，目前沒有不適症狀；她強調，雖然在初選階段，但防疫視同作戰，配合中央指引做好防疫工作，不要為了參選違反規定。

詹為元則說，立即取消所有競選活動及行程，第一時間回到家中進行自主隔離與健康管理，並通知有接觸的同仁一律在家自主監測、健康管理。目前快篩試劑比較難買，無法確定陽性與否，會在家靜候衛生局通知。