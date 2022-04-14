韓國瑜戰友女兒登記議員初選　最美發言人現身了：高雄需要討公道

▲許崑源女兒許采蓁今登記第八選區議員初選，正式投入今年市議員選舉，找來國民黨「最美發言人」李明璇、青工總會長黃韻涵陪同。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

向來力挺韓國瑜的高雄前議長許崑源，遭罷免後意外墜樓身亡，許的女兒許采蓁決定「為父出征」，今（14）日上午10點赴國民黨高雄市黨部登記第八選區（前金、新興、苓雅）議員初選，正式投入今年市議員選舉；國民黨「最美發言人」李明璇也到場陪同支持，成為亮點之一。

▲▼許采蓁今早赴國民黨高雄市黨部登記第八選區（前金、新興、苓雅）議員初選。（圖／記者吳世龍攝）

許采蓁今早赴國民黨高雄市黨部登記第八選區（前金、新興、苓雅）議員初選，並找來藍營最美發言人李明璇以及國民黨青工總會長黃韻涵陪同助陣。她說，這次選區比較激烈，但過去父親常說，選票還沒開出來，其實都還沒定論，自己覺得有決心、沒信心，但一定會全力備戰。

李明璇之前在許采蓁服務處開幕當天就現身力挺，今天同樣也陪同她登記議員初選，這次再度出現也成為最美亮點。她日前發文指出，2020年6月6號是被永遠記住的沈痛日子，高雄少了一位苦民所苦的好市長，高雄少了一位有情有義的奧援議長，將近兩年過去了，高雄，需要討公道。

李明璇說，她曾陪著她的好姊妹采蓁走過她人生「非常不容易的時刻」，她始終是那樣的善良又堅強、溫柔又堅定。

現在，她將要做出人生最勇敢的決定參選高雄（新興·苓雅·前金選區）市議員，她的參選，是為高雄發聲，為正義發聲。從政這條路會無比艱辛，需要我們大家做她的後盾，一起為高雄討回公道。

▲▼許采蓁表示，自己覺得有決心、沒信心，但一定會全力備戰。（圖／記者吳世龍攝）

許采蓁先前強調，「其實父親在地方深耕了那麼久，看到了非常多的問題，我也希望未來能夠透過采蓁新世代的觀點來繼續替大家解決問題，勤跑基層、傾聽基層的聲音」。

不過在新興、苓雅以及前金的這個選區，對手都十分強勁，許采蓁說：「目前現階段我是這一區最年經的參選人，所以我就是傾聽在地青年的心聲，我希望能夠注重教育的問題，所以會配合立委吳怡汀一起為國教12年做一些改變。」