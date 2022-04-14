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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「陳時中心思在選舉」　她籲：讓真正的公衛專家接手吧

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

身兼中央流行疫情指揮中心指揮官的衛生福利部部長陳時中，被爆出7月將代表民進黨出戰台北市長，引起政壇議論。對此，國民黨立委李貴敏表示，如果陳時中的心思在選舉的話，也無須勉強，就讓真正的公衛專家接手。

李貴敏表示，傳出陳時中可能辭職參選訊息，說實在的，媒體早在質疑全國上下幾萬人隔離，陳時中卻在跑選舉行程的作為可議；民眾只覺得，疫情嚴峻，必須要讓對的人，做對的事情；如果陳時中的心思在選舉的話，其實就不應該繼續坐在現在的位置上，也無須勉強下去吧。

李貴敏指出，其實疫情爆發至今，所有防疫成效都是民間在做、人民在承擔，陳時中與政府部會根本談不上防疫優先或提前部署，所以到底誰接陳時中位置，只要是懂公衛的專家，能夠務實，做好橫向溝通工作，能夠把今天民眾面對的問題都合理解決的人，都可以。

李貴敏說，又如所謂防疫「新臺灣模式」，4月1號提出後，今天已經4月13號了，中央政策內容還是講的不清不楚，民間自然有疑惑，所以包括雲林等地方政府對學校停課措施已有不同政策出來。又有如中央的防疫會議，雙北都缺席，沒有參與，規劃的時候跟民眾、產業、地方都沒溝通，難怪民眾會質疑是不是閉門造車？憑空想像？

此外，假設台灣要邁向與病毒共存模式，更頻繁的快篩和PCR檢測勢在必行。然而，快篩試劑還是這麼貴，政府卻拿市場機制當藉口，這說得過去嗎？

李貴敏認為，如果臺灣市場小，所以價格高，比我們市場更小的新加坡，快篩費用也不過100到130元台幣，為何台灣價格會高出這麼多？說穿了，就是因為政府從來沒有把民眾防疫的需求當做一回事，不預做準備，不預先規劃，政府的不作為才造成如此重要防疫物資的需求竟這麼畸形地發展。

李貴敏表示，過去民間曾多次催促政府仿效其他國家做快篩，政府卻置之不理，導致相關物資供應規劃毫無章法。但這些防疫物資是民生所需，就像食衣住行一樣，政府當然需要提前介入，尤其後疫情時代民不聊生，民眾為配合政府有如此防疫需求，價格當然也應該降到最低，或起碼降到民眾可以負擔的程度吧。

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