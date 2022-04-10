為父參選！韓國瑜最佳戰友女兒服務處喬遷　最美發言人到場

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄前市長韓國瑜在被罷免成功當天，前議長許崑源意外墜樓身亡，她的女兒許采蓁服務處10日喬遷，此舉無疑是在宣告她要正式投入今年的市議員選舉，頗有「為父出征、為父洗刷委屈」的味道；而曾經被稱為國民黨「北漂最美發言人」的李明璇也到場，也成為亮點之一。

▲高雄市前議長許崑源的女兒許采蓁喬遷服務處，正式投入高雄市議員選舉 。（圖／記者吳世龍攝）

10日高雄市前議長許崑源的女兒許采蓁把服務處搬到五福一路，因為疫情期間，所以也沒有盛大開幕，只有簡單儀式。其實在許崑源過世之後，他的夫人跟女兒都一直有要投入市議員選舉的傳聞，不過都是「鴨子划水」，今年一月開始許采蓁更是有一度「消聲」，變得十分低調，經過三個月之後，隨著服務處喬遷，這個舉動就是確定要「為父出征」，骨子裡更有一股濃濃的「為父洗刷委屈」的味道，算是正式宣布投入今年的市議員選舉。

▲高雄市前議長許崑源的女兒許采蓁喬遷服務處，李明璇到場幫忙 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市前議長許崑源的女兒許采蓁 。（圖／記者吳世龍攝）

許采蓁說：「其實父親在地方深耕了那麼久，看到了非常多的問題，我也希望未來能夠透過采蓁新世代的觀點來繼續替大家解決問題，勤跑基層、傾聽基層的聲音」。不過在新興、苓雅以及前金的這個選區，對手都十分強勁，許采蓁說：「目前現階段我是這一區最年經的參選人，所以我就是傾聽在地青年的心聲，我希望能夠注重教育的問題，所以會配合立委吳怡汀一起為國教12年做一些改變。」

▲最美發言人李明璇 。（圖／記者吳世龍攝）