「府中雙城閱讀新北1001頁」開跑　體驗新舊交融城市新風貌

▲「府中雙城閱讀新北1001頁」開跑。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

如果城市是一本書，當翻看新北這本書時，你會看到什麼？一年一度的世界閱讀日到來，新北市特別推出「府中雙城．閱讀新北1001頁」城市閱讀品牌活動，市長侯友宜與閱讀大使曾寶儀今（23日）於市府1F主展場，為市民朋友解讀新北這座城市，透過文字以外的閱讀方式，感受歷史底蘊與都會能量並存的雙城魅力。

侯友宜表示，為了打造城市新美學，新北市政府自2020年起推動板橋府中雙城計畫，跨20個局處，透過雙軸三廣場改善工程，串連縣民大道、文化路、西門街至北門街人行步道，與府中廣場、板橋站前廣場與市民廣場街區，全數工程將於2023年1月完工；還有都更三箭、黃石市場改建等，都將共同翻轉新北城市新風貌。

▲新北市長侯友宜（左）與閱讀大使曾寶儀（右）。

此外，透過府中地區各項節慶主題活動辦理，像是新北歡樂耶誕城、大小朋友都喜愛的新北兒藝節、林園光雕、府中萬聖節等，同時串聯周邊特色景點，結合慈惠宮、商圈發展協會、枋橋文化協會、文昌街等在地商家，為府中商圈帶來更多觀光人潮，活絡在地商機與藝文活動，創造出傳統產業新價值。

侯友宜說，新北市是一座很美的城市，街道上林立著高聳的現代化建築，巷弄間又可見饒富韻味的歲月軌跡，府中雙城新舊交融，多元而豐富，翻開新北這本書，城市的建築、景觀與人文風景都像是精采豐富的文字，會一頁一頁的告訴大家，每天發生在這座城市的各種不同的生活故事。

▲新北市長侯友宜體驗「閱讀元宇宙」。

文化局長龔雅雯表示，新北城市閱讀活動自2019年起擴大辦理，今年結合府中雙城城市品牌，推出全新城市閱讀願景-「府中雙城．閱讀新北1001頁」，將新北的城市美學結合日常生活體驗，從山海與城鄉構成的五條美學廊帶，到街道與巷弄串起的29個鄉鎮，400萬個人口及多元的族群文化，無論是新北市民或是來自各地的人們，都能在新北創造自己的故事。詳細活動資訊請至「府中雙城・閱讀新北1001頁」專屬網站、新北市政府文化局FB、新北市立圖書館局FB查詢，洽詢專線：02-2953-7868。

▲新北市長侯友宜體驗調製自己專屬家鄉味。

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