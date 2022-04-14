驚悚畫面曝！男進-20度冷凍庫維修　遭升降機撞昏卡輸送帶慘死

記者郭世賢／新北報導

25歲許姓男子在新北市瑞芳區某冷凍倉儲任職，發現倉儲內的輸送帶遭貨品卡住故障，便進入倉儲內維修排除，卻未注意後方升降機已啟動，慘遭重壓撞擊昏迷，隨後被同事32歲顏姓男子發現，顏男見狀趕緊通報119，不過許男被救出時，已無失去生命跡象，送往八堵礦工醫院搶救仍宣告不治。監視器畫面也隨之曝光。

▲25歲許姓男子進入冷凍倉儲維修，遭升降機重擊卡輸送帶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據監視器畫面顯示，許男發現冷凍倉儲內的輸送帶遭到貨品卡住故障，進入倉儲內先跨越輸送帶後，便進行維修排除工作，過程中未注意到後方升降機已啟動，遭到升降機重壓撞擊昏迷倒地，卡在冷凍庫內的輸送帶。

消防局接獲報案，派出瑞芳中隊、瑞亭及瑞芳分隊，共7車15人前往現場，由於倉儲內屬於低溫環境，溫度為零下20度，發現許男被卡在輸送機器內，趕緊請廠區人員拿專用工具，協助許男脫困，但將人救出時，許男已無呼吸心跳，救護車趕緊送往八堵礦工醫院搶救，許男經院方搶救，13日晚間11點43分宣告不治。

▲許姓男子卡在冷凍庫內的輸送帶，警消到場時已無呼吸心跳。

據同事顏男表示，許男發現冷凍倉儲內輸送帶，遭貨品卡住故障，在未知會其他從業人員，就進入倉儲內作維修排除工作，許男在做排除作業時，因未注意到後方升降機已啟動，遭後方升降機撞擊昏迷。

至於確切事故過程及死因，警方已請鑑識人員到場採證，後續將報請檢方相驗，以進一步釐清案情。



▲許男卡在冷凍庫輸送帶，被救出時已失去呼吸心跳。

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