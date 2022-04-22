　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

神秘十大鬼屋林開郡洋樓內部曝　好萊塢《聖保羅砲艇》曾取景

▲基隆神秘十大鬼屋！林開郡洋樓內部曝 好萊塢聖保羅砲艇曾取景。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆神秘十大鬼屋！林開郡洋樓內部曝光。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

被時光封塵，荒廢數十年之久的林開郡洋樓，被稱為「全台十大鬼屋」之一，曾經是好萊塢電影「聖保羅砲艇」取景之處，基隆政府市文化局昨（21日）於臉書粉絲頁分享現今未經整修的一樓照片，引來全台關心文化資產的民眾熱烈分享。文化局長陳靜萍說，這是基隆文化資產的重要里程碑，可望於今年基隆城市博覽會期間打開洋樓大門，揭開老宅的神祕面紗。

文化局長陳靜萍說，「不要叫我基隆鬼屋」，從外地來基隆的人，過了隧道，經過東岸高架橋，一定會對洋樓屋頂的八角塔樓，留下深刻的記憶。位居基隆市重要地標位置的林開郡洋樓曾經是好萊塢電影「聖保羅砲艇」取景之處，曾經坐擁旭川河口最棒的基隆港景，因荒廢數十年，讓各種淒美愛情傳說在坊間流傳，以訛傳訛的成為基隆人無人不知無人不曉的「鬼屋」。

▲基隆神秘十大鬼屋！林開郡洋樓內部曝 好萊塢聖保羅砲艇曾取景。（圖／基隆市政府提供）

▲荒廢數十年之久的林開郡洋樓，被稱為「全台十大鬼屋」之一。

陳靜萍表示，基隆一直以來都是臺灣重要的國際門戶，港都城市發展甚早，興建於1931年的林開郡洋樓位於旭川河及基隆港北面的交會處，位據基隆重要交通樞紐處，其古典建築風格的洋樓及高聳塔樓更見證了基隆港的歷史及城市發展紋理，是地方重要的地標建築。這裡還曾是1966年上映的「聖保羅砲艇」（The Sand Pebbles）電影的拍攝場景之一。

陳靜萍說，從2016年基隆市政府成立「老屋偵探社」；2018年繪製基隆老屋散步地圖，恰逢文化部啟動「私有老建築保存再生計畫」，文化局便開始積極找尋洋樓後人。再到2020年洋樓因日久失修影響公共安全，文化局聯絡上屋主並鼓勵林家後人申請計畫，為老屋再生另尋新契機。

▲基隆神秘十大鬼屋！林開郡洋樓內部曝 好萊塢聖保羅砲艇曾取景。（圖／基隆市政府提供）

▲古典建築風格的洋樓及高聳塔樓更見證了基隆港的歷史及城市發展紋理。

陳靜萍提到，經過同仁努力與文資委員大力奔走，2020年9月在以啟動「文資審議」的前提下，文化部同意給予修復經費80%的補助，希望在文化保存的目標下，能夠保有原洋宅的建築特色，留下更多的歷史風貌，同時也列為文化部私有老建築保存再生的旗艦級計畫。

文化資產科長郭麗雅補充，2021年6月18日是值得紀念的一天，由林家後代人與基隆市文化局簽署合作意向書，借用洋樓一樓空間，改善騎樓空間照明，提升公共安全及市容景觀。同時更進一步突破，也將於基隆城市覽會期間，與林家後人一同討論，作為城市展區使用。

▲基隆神秘十大鬼屋！林開郡洋樓內部曝 好萊塢聖保羅砲艇曾取景。（圖／基隆市政府提供）

【更多新聞】

快訊／崁仔頂漁市再+25...累計38確診　部分漁行自主休市至4／28

快訊／基隆+215！23足跡曝　3市場、2游泳池、2里民活動中心入列

驚悚畫面曝！男進-20度冷凍庫維修　遭升降機撞昏卡輸送帶慘死

蔡英文總統居隔　過來人林右昌：視訊會議不斷「快變直播主」

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
快訊／本土+3766「全台22縣市都有」　新北增1325最多
快訊／今本土狂飆+3766例！　再創新高
LIVE／今日確診再飆新高　陳時中最新說明
快訊／《一家團圓》余秉諺發燒！　快篩陽性
1歲童確診發燒「急診室等1小時只拿藥」　媽淚訴就醫過程：很難
律師點名1人「蔡總統可考慮特赦」　悲傷故事好沉重
獨／33歲女獨攀沒力！　一通電話讓4勇消揹她下山
國軍上士偷走「極機密作戰計畫」　交付神秘男換現金
快訊／大量快篩試劑來了！　123.5萬劑將鋪貨至全國通路
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

芭崎連續彎路「刁車」電源燈亮起　警深夜置三角錐示警救援

通緝犯落網確診！居家照護竟「出門買便當」　衛生局要罰了

台南北區西門路四段民宅火警　火勢延燒3宅幸無人員傷亡

豪放女討SM嚐鮮！被抽皮鞭掐脖子告性侵　他傻眼曝超鹹溼對戰

獨／33歲女獨攀波津加山沒力了　一通求援電話讓4勇消揹她下山

缺錢應急！澎防部上士竊「極機密作戰計畫」　交付神秘男換現金

不給錢就打人！暴力勒索砂石車司機　藝人丁寧之弟又遭逮捕

網瘋傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方喊冤：我們沒有這種千金！

起底高雄版「腳交千金」！殯儀館裝可憐騙死人錢　警方出手了

阿北天氣熱好愛睏　車停路邊躺草叢呼呼大睡...嚇壞路人

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

金宇彬丟直球：我們交往吧！　韓志旼「不用考慮」主動衝過去Kiss

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

本土狂飆2969例再創新高！　境外增89例、新北破千例

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

芭崎連續彎路「刁車」電源燈亮起　警深夜置三角錐示警救援

通緝犯落網確診！居家照護竟「出門買便當」　衛生局要罰了

台南北區西門路四段民宅火警　火勢延燒3宅幸無人員傷亡

豪放女討SM嚐鮮！被抽皮鞭掐脖子告性侵　他傻眼曝超鹹溼對戰

獨／33歲女獨攀波津加山沒力了　一通求援電話讓4勇消揹她下山

缺錢應急！澎防部上士竊「極機密作戰計畫」　交付神秘男換現金

不給錢就打人！暴力勒索砂石車司機　藝人丁寧之弟又遭逮捕

網瘋傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方喊冤：我們沒有這種千金！

起底高雄版「腳交千金」！殯儀館裝可憐騙死人錢　警方出手了

阿北天氣熱好愛睏　車停路邊躺草叢呼呼大睡...嚇壞路人

芭崎連續彎路「刁車」電源燈亮起　警深夜置三角錐示警救援

快訊／本土+3766「全台22縣市都中鏢」　新北增1325最多

快訊／今日「本土狂飆3766例」再創新高　境外增93例

雲林公益音樂會不喊卡　邀請南方二重唱、殷正洋為療癒而唱

淡水免費「幾米遊樂場」搭輕軌超方便！高低間穿梭、攀爬超刺激

中醫師公會傳授「防疫茶」配方　大人小孩都能喝

疫苗數量告急！　盧秀燕：台中下周停打莫德納

連2週墊底！Brave Girls臉僵掉苦笑：我們真的這麼差？　隊長哭了

入住民生社區並不難　房仲推薦「這條街」總價2千萬以內

威德贊助HBL MVP　鼓勵球員成就更威的自己

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

社會熱門新聞

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

小姐喝到吐　他撿屍不成拿了手機就跑

遭「腳交千金」逼聞腳　司機現身說話了

特戰士官行刑式開2槍　航特部回應了

開啟Google Maps定位老公　新婚妻慘了

脫罩哈菸嗆警「你很大吼」　和美鎮長開罰

華視2名導播招認「共軍襲台」疏忽出包

起底高雄版「腳交千金」　警方出手了

特戰士官朝「錢莊男」連開2槍丟包

交換伴侶偷拍　法院竟只判賠這數字

借20萬還超過15倍！士官找錢莊拚生死開他2槍

腳交千金很「傲嬌」　被載到警局還不肯下車

大貨車司機國道亂丟　特斯拉遭雪花攻擊

錢莊男遭特戰士官槍擊！　頭中2彈過12小時仍活著

更多熱門

相關新聞

基隆中正國中專任教師確診　全校預防性停課

基隆中正國中專任教師確診　全校預防性停課

基隆市中正國中21日晚間接獲通知，校內一名專任教師確診，經初步疫調，發現該師教學涉及11個班級，雖然有遵照防疫指示全程佩戴口罩，但基於安全考量，校方仍緊急通知家長，並宣布今(22日)全校預防性停課一天，改採線上教學。

即／崁仔頂漁市再+25　累計38確診

即／崁仔頂漁市再+25　累計38確診

基隆23足跡曝　3市場、2游泳池、2里民活動中心入列

基隆23足跡曝　3市場、2游泳池、2里民活動中心入列

快訊／海大生詭偏高速逆撞公車　送醫搶救不治

快訊／海大生詭偏高速逆撞公車　送醫搶救不治

基隆一家三口收12份隔離通知單

基隆一家三口收12份隔離通知單

關鍵字：

基隆鬼屋林開郡洋樓好萊塢聖保羅砲艇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

委員不顧大樓糞水狂噴　「兒子要洗澡」強行開水毀鄰

陳志強悲痛道別母親「下輩子再當妳兒子」

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

快訊／蔡英文首度特赦國軍將士韓豫平、張淯森　拿演習加菜金宴客無罪

自認長得正身材又辣！她開4.6億聘金找對象

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

北市國小因家長請假難未採線上演練

快訊／華視陳郁秀、陳雅琳確定卸任

更多

最夯影音

更多
孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！
光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面