神秘十大鬼屋林開郡洋樓內部曝　好萊塢《聖保羅砲艇》曾取景

▲基隆神秘十大鬼屋！林開郡洋樓內部曝光。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

被時光封塵，荒廢數十年之久的林開郡洋樓，被稱為「全台十大鬼屋」之一，曾經是好萊塢電影「聖保羅砲艇」取景之處，基隆政府市文化局昨（21日）於臉書粉絲頁分享現今未經整修的一樓照片，引來全台關心文化資產的民眾熱烈分享。文化局長陳靜萍說，這是基隆文化資產的重要里程碑，可望於今年基隆城市博覽會期間打開洋樓大門，揭開老宅的神祕面紗。

文化局長陳靜萍說，「不要叫我基隆鬼屋」，從外地來基隆的人，過了隧道，經過東岸高架橋，一定會對洋樓屋頂的八角塔樓，留下深刻的記憶。位居基隆市重要地標位置的林開郡洋樓曾經是好萊塢電影「聖保羅砲艇」取景之處，曾經坐擁旭川河口最棒的基隆港景，因荒廢數十年，讓各種淒美愛情傳說在坊間流傳，以訛傳訛的成為基隆人無人不知無人不曉的「鬼屋」。

▲荒廢數十年之久的林開郡洋樓，被稱為「全台十大鬼屋」之一。

陳靜萍表示，基隆一直以來都是臺灣重要的國際門戶，港都城市發展甚早，興建於1931年的林開郡洋樓位於旭川河及基隆港北面的交會處，位據基隆重要交通樞紐處，其古典建築風格的洋樓及高聳塔樓更見證了基隆港的歷史及城市發展紋理，是地方重要的地標建築。這裡還曾是1966年上映的「聖保羅砲艇」（The Sand Pebbles）電影的拍攝場景之一。

陳靜萍說，從2016年基隆市政府成立「老屋偵探社」；2018年繪製基隆老屋散步地圖，恰逢文化部啟動「私有老建築保存再生計畫」，文化局便開始積極找尋洋樓後人。再到2020年洋樓因日久失修影響公共安全，文化局聯絡上屋主並鼓勵林家後人申請計畫，為老屋再生另尋新契機。

▲古典建築風格的洋樓及高聳塔樓更見證了基隆港的歷史及城市發展紋理。

陳靜萍提到，經過同仁努力與文資委員大力奔走，2020年9月在以啟動「文資審議」的前提下，文化部同意給予修復經費80%的補助，希望在文化保存的目標下，能夠保有原洋宅的建築特色，留下更多的歷史風貌，同時也列為文化部私有老建築保存再生的旗艦級計畫。

文化資產科長郭麗雅補充，2021年6月18日是值得紀念的一天，由林家後代人與基隆市文化局簽署合作意向書，借用洋樓一樓空間，改善騎樓空間照明，提升公共安全及市容景觀。同時更進一步突破，也將於基隆城市覽會期間，與林家後人一同討論，作為城市展區使用。

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