新北居家照護達4221人　侯友宜掛保證：醫療量能足夠

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市府提供）

記者呂晏慈／新北報導

國內疫情持續升溫，確診人數暴增，指揮中心21日公布的醫療資源統計，全台專責和負壓病房空床率仍有63.4％，但新北醫院卻已出現滿載狀況。對此，新北市長侯友宜23日上午受訪說，新北市醫療量能足夠，現在新北居家照護有4221人、居家隔離人數粗估2萬多，強調前端的居隔要轉型、疫調要轉型，才不會擠壓到後端醫療量能。

侯友宜今天上午出席「府中雙城‧閱讀新北1001頁」起跑活動會後受訪說明，新北的醫療量能目前足夠，最重要的是調整步伐過程當中，一定要把照顧分級、保護中重症及高危險族群，居家隔離是第一端的照顧，第二端就到了輕症確診者的居家照護，運用的還有集中檢疫所，再下來才是中重症，這些才會用到專責病房和ICU病房。

侯友宜說，在疫情政策轉型過程中必須思考，當居家照護、居家隔離人數大幅上升，必須快速調整步調，每個步驟都依照護分級的方式，面對前端大量，後端要把它穩住，所以他一直講居隔要轉型、疫調要轉型，也就是前端要轉型，才不會擠壓到後端。

侯友宜表示，今天新北市居家照護是4221人，居家隔離人數仍在統計中，下午就會更精確，粗估應該2萬多人，昨天已經達到2.6萬左右，今天應該還會再上去。

至於是否擔憂染疫人數再度飆升？侯友宜說，確診數都要以中央公佈為準，到了下午中央公佈後才能夠確定。