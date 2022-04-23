基隆6歲以下新增12人確診　4008人居隔累計61校停課

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（23日）公布國內本土病例新增4126例，其中基隆新增219例。對此，基隆市長林右昌在記者會上表示，比昨日275例減少56例，男性占112人，女性有109人，若以年齡別55-64歲比例最高有40人占比18％，其次是25-34歲有36人占比16%，另外75歲以上的長者有8人，65-74歲有15人，6歲以下有12人。

▲基隆市長林右昌。（圖／基隆市政府提供，下同）

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林右昌表示，目前本市居家隔離人數4008人，自主健康管理 658人；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢3786人，今天早上共計篩檢1933人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢6萬8250人次。

▲基隆確診者個案年齡分析。

林右昌說，至於本市快篩陽性的專線，昨日有35人快篩陽性進線，12例PCR陽性，6例PCR陰，17個已驗未出；今日上午有9人快篩陽性進線，目前皆已經進行PCR採檢，等待結果中。另外，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有107床，目前已收治88床，還有19個空床數，空床率17.7％。

全市校園停課的部分，全校停課的有7校，包含3所小學和4間幼兒園，預防性停課的有7個幼兒園，部分停班的學校有54校、共125班（包括高中職8校、國中9校、國小20校以及17個幼兒園）。

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