「確診者快速通道」申辦方便　林右昌：2天已421人申請

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（23日）公布國內本土病例新增4126例，其中基隆新增219例。對此，基隆市今日加開大型疫苗集中施打站，市長林右昌在記者會上表示，基隆是疫苗施打的模範生，不管第1、第2還是第3劑都是本島第一，上午共計施打565人，民眾反應非常熱烈，連雙北市民眾也來排隊施打。

▲基隆市長林右昌。（圖／基隆市政府提供，下同）

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今日上午在陳時中部長召集的縣市防疫視訊會議上，林右昌也主動跟各縣市分享「確診者快速通道」的做法，並詳細說明執行的細節，希望能為各縣市確診者塞車等待的狀況提供可行的解決方案。

而在上午的視訊會議中，林右昌也強烈建議中央，居家隔離的規定應該要進行調整，首先，居家隔離的通知太慢，應該要簡化並加速；第二，居家隔離十天的規定太長，應研議減少天數；第三，居家隔離的時間，應可搭配快篩監測，並以疫苗施打的劑數來訂定不同居隔天數的標準。

林右昌表示，本市推動之「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至今日上午，已累計評估531人，其中有446人完成健康條件審核，符合資格已派案394人，另有52人不符合資格。

林右昌說，從22日「確診者居家醫療照護服務快速通道」自我申請公布之後，民眾反應很熱烈，公布後就有253申請，占昨日確診個案275例的92%，而今日上午也有168人入案申請。他表示，這顯示這個方案得到確診者的很好的反應與認同。

林右昌強調，這個「確診者居家照護快速通關自我申請」的計畫可以說相當的成功，大幅降低的確診者等待的時間，同時也減少醫療的行政成本、時間成本，可以說又快又便利，雙北市也來電向本市衛生局詢問相關的做法。基隆市「確診者居家醫療照護服務快速通道」網址：https://www.surveycake.com/s/N0kWx。

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