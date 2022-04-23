台南市勞工局首場中型徵才　新化虎頭埤登場初媒率逾五成

▲台南市勞工局王鑫基指出，在新化區虎頭埤風景區迎賓廣場辦理「台南好生活 台南呷頭路」首場中型徵才活動，初步媒合率逾五成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為打造台南成為「希望家園」的施政願景，勞工局23日在新化區虎頭埤風景區迎賓廣場辦理「台南好生活 台南呷頭路」首場中型徵才活動，共邀集群創光電、聯亞科技、允成化學工業等47家廠商提供2895個職缺，其中有38家廠商提供1985個超過3萬元以上薪資的職缺，初步媒合率逾五成。

勞工局王鑫基局長表示，市長黃偉哲上任以來即積極招商引資，推動台南發展，3年來共吸引1.8兆投資，創造大量就業機會，失業率更連續3年6都最低，市府重視南北均衡發展，規劃七股科技工業區、麻豆工業區，成為南科半導體產業的衛星工業區，也在沙崙規劃綠能智慧科學城，與中央聯手規劃醫療創新園區、沙崙產業園區，讓台南經濟雙引擎加倍轉動，創造優質友善的就業環境。

王鑫基說2022年是虎年，勞工局為因應廠商求才及市民求職需求，這次2022「台南好生活 台南呷頭路」中型徵才活動特別選於新化區虎頭埤風景區迎賓廣場辦理，除邀請多家企業提供多元化職缺供求職民眾選擇外，現場更提供「紓壓按摩」、「美髮水噹噹」及「CPAS職涯諮詢」、勞動法令諮詢、職業訓練宣導等貼心服務，希望讓求職者在「虎」年來到「虎頭埤」找到「好」頭路。

為鼓勵求職者踴躍投遞履歷，增加就業機會，現場提供收納籃、防災背包、保溫袋等求職兌換好康禮及抽獎活動，另抽出現場投遞履歷2家以上的求職者蔡先生、鍾先生、王小姐…等共6名，獲得陶瓷保溫杯墊禮盒組。

勞工局職訓就服中心預告市府將於5月21日(週六)下午2時在東區南紡購物中心一館5樓辦理中型徵才活動，呼籲有求(轉)職需求的民眾可把握機會，踴躍前往參加，相關活動資訊可電洽06-6330820，將有專人提供服務。