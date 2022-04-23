詢問確診匡列事宜　台南市衛生局人員互踼皮球還要民眾google

▲有網友在PTT爆卦po文，指其妹妹公司爆有3位確診者，其妹曾脫口罩與確診者在辦公場所用餐過，想問匡列事宜，衛生局人員除互推，還要民眾自行google承辦人員。（圖／翻攝自ptt，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在PTT爆卦以「台南市政府匡列疫調踼皮球實錄」為題po文，指其妹妹的公司，這2天爆有3位確診者，其妹曾脫口罩與確診者在辦公場所用餐過，雖快篩2次皆陰性但想做PCR較安心，網友指控幫其妹聯繫台南市衛生局，打了3小時才能接通外，離譜是衛生局人員竟互踼皮球，還要民眾自行google相關承辦人員。

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網友指出，他妹妹任職的公司在台南，過去兩天爆有3例的確診者，妹妹曾經脫口罩與確診者在辦公場所用餐過，座位還在旁邊，妹妹自己雖快篩過2次都陰性，但仍想做PCR較安心，可是現在台南要做PCR必須要有匡列證明才可以免費，不然自費就是3500起跳。

網友指控：「第一天我就幫忙打電話給台南市政府衛生局，這疫調專線，打了3個小時以上，沒有接通過」；在晚上7、8時才接通，不相信的鄉民可以直接打這電話（06）288-0180，他敢保證無法接通 」。

網友：「好不容易接通後，貼文者說明妹妹狀況，衛生局人員表示，這兩天先自主隔離一下，等疫調電話，若過了今天還是沒打電話過來，就請他撥打 06-635-7716轉分機361，主動詢問匡列事宜」。隔了一天，網友的妹妹仍未接獲被匡列通知，貼文者再打電話去衛生局，向分機361人員說明情況，並詢問可否發匡列通知或發證明讓他們可以去篩檢？結果，衛生局人員表示：「沒有匡列，那就是沒有啊」，網友反問：「可是我妹妹有跟確診者脫口罩吃飯耶，萬一她有染疫傳染給別人，這要算誰的？」，衛生局人員回：「那你就要去問你們所在地區衛生所啊」？

網友向衛生局人員詢問衛生所承辦人員的電話，衛生局人員：「我沒有捏，你要自己Google~~」，令網友當場傻眼，指責衛生局及市府，市民要詢問匡列跟申請PCR，衛生局人員除推給地區衛生所，還要市民自己Google。

網友還說，他打給當地衛生所，再次說明緣由，衛生所人員卻說：「上班在A區，戶籍在B區，那這樣是跨區了喔，那要看衛生局有沒有疫調到系統內，我這邊沒收到通知啊~你要去問衛生局喔～」；網友主動告知有與確診者密切接觸，可否幫忙申請證明去篩檢？衛生所人員回說：「你請確診者跟疫調人員講你妹妹名字，這樣我們就能匡列你妹妹了」。

網友質疑指出，市民跟確診者脫罩吃飯過、辦公座位在隔壁這樣不用匡列篩檢？如果最後確診害別人染疫，這要算誰的？最好笑的是要他Google聯繫衛生所的承辦人，還要確診者講一下名字，不然不會被匡列，這種作法「真的好棒」！台南市衛生局尚未對針對網友反映事項提出說明或回應。