台南市模範勞工表揚第2場　黃偉哲市長頒獎勉勵198人

▲台南市23日上午9時30分起，在關仔嶺勞工育樂中心辦理第2場次模範勞工表揚大會，市長黃偉哲表揚198名模範勞工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市23日上午9時30分起，在關仔嶺勞工育樂中心辦理第2場次模範勞工表揚大會，現場共計表揚198名模範勞工，30個勞資關係和諧優良事業單位，10個簽訂團體協約單位，15個身心障礙者職場楷模，以及5個進用身心障礙者績優單位，1個超額進用身心障礙者績優企業。

台南市長黃偉哲、勞工局長王鑫基、張睿民副局長、大台南總工會鄭山林理事長、台南市產業總工會宋照濱理事長、勞保局台南第二辦事處林管洛主任、台南市總工業會陳玫伶秘書長等多人出席與會，到場為得獎者致上敬賀之意，在熱鬧隆重的氣氛下，一同見證台南市模範勞工表揚活動。

黃偉哲市長首先感謝各位台南之光撐起勞動半片天，也感謝總工會及各基層工會對於勞工政策的支持及協助，對於勞工權益的保障以及維持勞資和諧是市府努力的目標，另外職業安全衛生的維護是需要勞資雙方攜手合作，市府也將維護職業安全放在首位，貫徹執行。另黃市長恭賀各位勞工朋友當選本市模範勞工，咱勞工朋友展現出台南勞工的毅力及韌性，象徵著台南勞工們多元發展、職能斜槓、卓越飛輪的精神。打造「希望家園」是台南市施政的主軸，一個城市的進步需要市府推動市政、企業的投資及勞工的打拼，才能讓市民安居樂業。

黃偉哲指出，台南市人口185萬，其中勞動人口97餘萬人，勞工朋友是台南市城市進步最大的成長動力，勞工局在勞工行政業務也有許多亮麗表現，在職業訓練方面「TTQS」創下全國唯一地方政府中連續11年獲得金牌，在協助弱勢族群就業部份，勞工局業建構身心障礙創意推廣平台「晴天創意築夢坊」來協助銷售手工藝品，累積額外增加夥伴營收已達6544萬元，更獲市府指定為接待外賓禮品，也創建「身心障礙者人力銀行」將工作機會的條件需求與身心障礙者的障礙特質，由電腦平台篩選適當的求職者，進而提供廠商求才，縮短供、需雙方媒合的期程，在促進勞資和諧及提升勞動條件方面，也積極入廠推動勞資雙方簽訂團體協約提升勞動條件，也結合各基層工會專長推動弱勢家庭房屋修繕「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團，累積修繕174戶打造一個溫暖安心的居住環境給勞工，打造我們台南成為「希望家園」。

感謝全體勞工朋友在台南市5大總工會及400多個基層工會帶領及通力合作下，一直穩定的推動各項勞動政策，台南市各工會也很熱心的為台南市的邊緣戶，職災弱勢家庭提供房屋修繕，也藉這個機會感謝大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、本市木工、泥水、電氣、油漆工程業、金屬建築結構及零組件製造業、鋁製品製造裝配、餐飲業產業等9個工會等單位志工發揮所長，付出愛心一同協助弱勢家庭進行房屋修繕工作，提供弱勢民眾的安全居住環境，期盼所有市民朋友的支持及勞工朋友的參與，大家一起齊心齊力營造幸福、健康、快樂的台南，讓台南市持續進步。