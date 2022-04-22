推動永續校園有成　土城國小獲永續校園示範學校台南全國第一

▲全國完成教育部永續校園示範工程的學校僅11所，台南市太康及土城國小皆已完成，比例占各縣市之冠，實屬不易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為營造永續校園環境，培養學生永續發展理念，台南市土城國小2021年獲教育部補助「再現美綠土城~濱海學校的微氣候改造」永續循環校園示範計畫，經專家輔導陪伴下已完成工程，市長黃偉哲表示，全國完成教育部永續校園示範工程的學校僅11所，台南市太康及土城國小皆已完成，比例占各縣市之冠，實屬不易。

黃偉哲市長表示，土城國小依據永續校園理念，申請各項計畫逐步建構永續循環學校，結合豐富教學課程，突破傳統校園管理原則，整合社區意識，改造成為具有社區特質的公共活動空間，以落實「永續台灣、環境教育」之精神，師生為台灣永續環境保護盡一份心力，值得肯定。

教育局鄭新輝局長表示，土城國小自2017年開始逐年申請永續校園計畫，先自我檢視，藉由3年探索計畫，盤查校園環境（包括日照降雨、鋪面分布、水溝流向與用水用電等情形），發掘校園室內外環境問題（例如夏天悶熱、下雨天積水等），最後完成學校永續校園發展的藍圖，呼應聯合國SDGs指標之永續校園示範計畫，2020年獲得教育部經費補助，繼太康國小之後，成為台南市第2所永續校園示範學校，歷經兩年專家輔導與工程施作終於完成，過程千錘百鍊，實屬不易。

土城國小張世昌校長表示，土城國小永續循環施作項目包括先移除中庭花園硬鋪面，設置滲透溝、地下水撲滿與碎石鋪面，建置一個基地滲透保水與儲留的生態廣場；其次，移除教室2樓穿堂封閉型窗戶，創造建築物通風路徑，增加走廊的空氣流動；更換教室走廊側的大面積外推式窗，增加教室空氣對流，導入生態廣場淨化降溫後的空氣，讓教室內空氣更新清舒適；最後，增設西棟教室走廊之外遮陽，減少下午陽光直射教室造成學生學習的困擾。

教育局補充，為配合台南市太陽能光電政策，該校校舍及土城館屋頂裝設太陽能板，一年預計可發電達700KW，透過校園微氣候改造，讓位於曾文溪出海口，長年面臨教室燠熱及積水問題的校園獲得根本的改善，提供孩子一個健康安全學習環境。