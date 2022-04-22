台電台南區處支持本土鳳梨　購金鑽鳳梨贈街友中心、慈善團體

▲台電台南區處支持台南鳳梨農民，訂購25箱本土鳳梨共195顆，並於22日全數捐贈6家慈善機構，對弱勢團體表示關懷之情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台電台南區處協助慈善團體行之有年、不遺餘力，在疫情未息之際，本土農民及社會弱勢團體更需要幫助，台電台南區處支持台南鳳梨農民，訂購25箱本土鳳梨共195顆，並於22日全數捐贈6家慈善機構，對弱勢團體表示關懷之情。

台灣氣候適宜又有高級栽種技術，尤以台南關廟鳳梨品質絕佳，由於疫情期間鳳梨銷售不如以往，為協助農民、關懷本土產業，這次特別選擇購買台南「金鑽鳳梨」贈送慈善機構，以實際行動支持在地農民。

台電台南區處處長許墩貴22日一早偕區處員工，帶著新鮮鳳梨禮盒25箱分贈家扶基金會、樂扶社福基金會樂憨之家、台灣護家協會、台南市腦性麻痺之友協會，及鴻佳啟能庇護中心等慈善機構，由機構分配給院內的服務對象。此次特別與台南市政府社會局合作，另提供60顆鳳梨贈送台南市街友中心。

台南市街友中心服務項目以重建街友正常生活為目的，提供職業訓練與培力課程，增加他們掌握自己生活的能力，並提供各種課程，協助街友紓壓、養成正常作息，以適應正常生活規律。

台南區處拜訪過程中，院內約10位服務對象，正在生活重健中心接受旅館清潔的實際操練，過程非常辛苦，台電人員也現場給予加油打氣，希望他們早日回歸職場生活，取得謀生能力。

弱勢族群在艱困環境與疫情衝擊下生活不易，台南區處希望藉由這次活動，能引起善心民眾的共鳴並加入善舉行列，一同提燈為弱勢族群點亮光明的道路。