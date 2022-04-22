疫情延燒讓民眾焦慮　姚正玉建議市府採購家用快篩劑依家戶人口數發放

▲國民黨爭取台南市中西、北區市議員參選人姚正玉，建議市府「超前部署」，採購家用快篩劑，依家戶人口數發放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情延燒讓民眾焦慮，國民黨爭取台南市中西、北區市議員參選人姚正玉，建議市府「超前部署」，動用第二預備金先行採購家用快篩劑，依家戶人口數發放。

姚正玉指出，台灣新冠肺炎本土確診病例暴增，陰轉陽確診、輕症變重症、無症狀感染等現象逐漸增多，民眾想買家用快篩劑，卻發現超商、藥局已缺貨，民眾擔心染疫的焦慮感愈來愈重，卻買不到快篩劑。

姚正玉說，在拜票的過程中，許多鄉親相當憂慮，因為預期疫情快速蔓延下，將會有更多人染疫，且不分年齡層。有民眾質疑，連打完3劑疫苗的都會染疫了，那些免疫力較弱的、無法接種疫苗的，能撐得過去嗎？

日前，台灣發生首例染疫2歲童死亡，許多家長決定讓家中幼童接種疫苗，雖然政府終於同意開放6至11歲孩童接種莫德納半劑疫苗，但預估最快也要5月初才能開打。

針對家家快篩劑供不應求、大缺貨的現象，姚正玉建議，台南市政府應超前部署，動用預備金購置快篩劑並依照家戶人口發放。另一方面，市府應將「6-11歲孩童接種新冠疫苗同意書」，儘快發給家中有6-11歲孩童的家長，立即調查家長讓孩子接種疫苗的意願，同步統計疫苗需求數量，提前向中央爭取。