快訊／南投+9！國小老師阿妹演唱會確診　傳染11歲生全校停課

▲竹山鎮國小的「阿妹演唱會」傳播鏈再添一11歲男童（案44568）染疫。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天公布9例確診個案，另有1例為外縣市個案，已轉回當地衛生局，其中首度出現一名17歲高中生（案45552），疑與同住家人群聚確診，感染源尚待釐清；另竹山鎮雲林縣籍國小教師（案42110）赴台北小巨蛋看張惠妹演唱會染疫、傳染學生並導致全校停課後，今再傳一名11歲學童（案44568）於居家隔離時陰轉陽確診。

確診17歲高中男生為名間鄉民，已接種2劑BNT疫苗，但21日出現頭痛、流鼻水、咳嗽，至醫院採檢PCR陽性（CT值19.4），已於集中檢疫所收治隔離；匡列密切接觸者包括同住家人4人、PCR報告未出，其他接觸者5人，PCR報告皆陰性，其就讀高中同班同學32人快篩結果也皆陰性，已匡列居家隔離，科任老師及校護11人，快篩結果皆陰性，該生無縣內公共足跡史。

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確診的11歲竹山鎮小學男童，未達新冠疫苗接種年齡，因同校老師和同學確診、學校停課而居家隔離，21日發燒、頭暈，經採檢PCR陽性（CT值21.6），收治台中市醫院隔離治療；居隔前的19日傍晚5時30分至晚間9時曾赴當地鴻儒補習班上課，衛生局已通知業者完成環境清消作業，並匡列密切接觸者包括同住家人8人、同車師長2人、同車學生9人、同車師長之子1人，所幸PCR採檢皆陰性，補習班老師及同學7人快篩結果亦皆陰性。