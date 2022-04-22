台鐵新竹站爆7員工確診！多人是第一線需接觸旅客　市府說話了

▲台鐵新竹站累積7名員工確診，其中有數名是每日需接觸大批旅客的第一線同仁。（資料照／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導



台鐵新竹站驚傳多7員工確診，其中包括6名會接觸旅客的售票人員與剪收票人員。新竹市府證實多名員工傳染，其中包含會接觸大批旅客的第一線人員，不過由於這7名員工戶籍地都不是在新竹市，因此列案管理也非市府管轄，因此對於詳細人數並不能肯定。

今日下午傳出台鐵新竹站累計7人確診，其中6人為第一線工作人員，匡列27人居家隔離並採檢，其中25人結果為陰性，2人結果尚未出爐。

新竹市府表示，這7名員工僅工作地在新竹市，分別居住在鄰近縣市，由於確診列管以戶籍地做區分，市府僅能每日收到中央發出的匡列各案內容，但無法確認匡列者是與哪一確診案相關，因此無法確切知道台鐵案確切匡列、篩檢人數。

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不過市府也證實，陸續確診的7名員工中的確有「多名」會接觸旅客的第一線人員。目前台鐵方面則尚未獲得正式回應。

▲▼19日收到外縣市通報足跡後，市府派員協助台鐵局消毒。（圖／市府提供）

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