台南+71！阿妹演唱會傳播鏈再+3　大遠百、新光三越、迪卡儂入列

▲台南市副市長趙卿惠22日公布確診個案+71，台南市計9校1園全校停課，查無快篩試劑囤貨及哄抬物價事宜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠22日公布確診個案+71，分別為3名軍營相關衍生病例、3名鹽水某教會活動衍生個案、2名科技公司職場相關個案、7名具外縣市旅遊史、4名為校園個案相關接觸者、3名加阿妹演唱會相關衍生個案、4名為個案之同住家屬或親友、1名羽球館相關個案及其餘44位感染源疫調中個案。





台南市衛生局長許以霖指出，71名本土病例中44名為男性（佔台南市個案62% ）)、27名女性（佔38％）；年齡分布以20多歲為最多，共17名，其次為30多歲，共15名；個案當中有44人曾出現身體不適或COVID-19相關症狀佔62％；另今日71名個案中有28人已接種3劑COVID-19疫苗、22人接種2劑、1人接種1劑、20人無法接種或未接種。

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許以霖局長指出，22日公布之個案於可傳染期間之公共場所活動足跡包含仁德區太子羽球館(訓練中心)、基督長老教會鹽水教會、台南大遠百公園店、政大書城台南店及新光三越台南西門店等；21日公布之個案經疫調後，於可傳染期間之公共場所活動足跡包含迪卡儂台南仁德店、北區家家海產、好客燒烤台南Focus店、北區麻佬二手作麻辣及安南區窖藏飲料店，請曾於同時段出入同場域的民眾落實自我健康監測。

另22日上午衛生局會同消保官至台南市坊間藥局、超商、連鎖醫療器材商共6家稽查，均無家用快篩試劑存貨，比對進貨單及賣價，查無快篩試劑囤貨及哄抬物價事宜。

副市長趙卿惠指出，22日下午台南市計9校1園全校停課，包括5國小、4國中、1幼兒園，國中小全部改成線上教學。