中華醫大USR團隊研發產品義賣　捐助偏鄉銀髮族

▲中華醫大校長孫逸民（左二）代表華醫USR團隊，將義賣所得捐助楠西密枝社區，作為長者照顧基金，社區發展協會理事長江仲緯（右二）、關懷據點主任潘阿甚（中）等代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學22日由孫逸民校長帶領USR計畫團隊，前往楠西區的密枝社區，捐助2萬5千元義賣所得給社區關懷據點，作為照顧社區長輩、添購軟硬體設備用途，中華醫大師生的愛心讓長輩們足感心。

這是中華醫USR團隊以愛回饋社會的延績，之前為響應援助烏克蘭難民，USR團隊以結合後壁仕安社區的仕安合作社、六甲區的林鳳禾作社、東山區的李子園社區等地方的特產稻米、羅李亮果、咖啡枝葉，共同開發產製的米萃淡斑精華露、羅李亮護膚面霜、咖啡葉保濕面膜美容保養品套組，在學校的員生消費合作社進行義賣，獲得教職員生的熱烈回響，義賣所得一部份捐助購買烏克蘭難民生活用品物資，一部份則捐助偏遠的楠西密枝社區，作為老人關懷據點的照顧基金。

兌現對偏鄉社區大學社會責任的關懷與承諾，孫逸民校長偕同員生社理事長陳惠雪及教職員代表，親自前往楠西的密枝社區致贈捐款，由楠西密枝社區發展協會理事長江仲緯、社區關懷據點主任潘阿甚、江月琴及社區志工隊隊長潘秀恩等代表接受，江仲緯等人代表密枝社區的長者感謝中華醫大師生的愛心，用行動關懷社區長輩，也允諾會善加利用這筆愛心捐款，擴充關懷據點的軟硬體設備，讓老人家們獲得更好的照顧。

孫逸民校長表示，中華醫大USR團隊結合不同領域的各系老師，深入後壁、白河、東山、楠西等偏遠社區聚落，善用所長利用當地的農特產開發出各種具經濟價值的產品，並協助包裝及行銷，所得再回饋給社區，作為照顧社區長者和推動社區發展的用途，因為用心投入，每份義賣品都是參與者的愛心，特別是教職員生的熱烈響應採購而能累積為幫助社區、照顧長者的成果，期盼能透過拋磚引玉的方式，帶動社會更多善念和正向能量，為偏鄉長者的照顧善盡大學社會責任。