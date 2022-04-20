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縮小城鄉教育差距！林鳳營加碼捐贈100堂待用課程　要為偏鄉孩子種下希望

▲▼ 林鳳營加碼捐贈100堂待用課程　要為偏鄉孩子種下希望 。（圖／品牌）

▲林鳳營快樂播種計畫--2022年贊助100堂課+10堂名人小學堂免費申請。（圖／林鳳營提供，下同）

生活中心／綜合報導

在台灣，還有許多偏鄉的孩子缺少多元教育資源，可能是缺乏師資、也可能是師資不穩，也可能是硬體設備的不足，種種的不平等環境，讓偏鄉學童難以透過教育翻轉人生。長期投入公益的林鳳營，於4月20日在板橋車站B1遊客中心前廣場攜手公益夥伴-台灣待用課程協會，為偏鄉孩子打造成果發表舞台，現場除展出逾百件待用課程協會輔導偏鄉孩子的作品外，並邀請林鳳營鮮乳代言人賈永婕一同出席，啟動從4/20-5/1為期12天成果展，期盼讓偏鄉孩子創作，引起社會大眾關注偏鄉教育議題，共同響應林鳳營快樂播種計畫。

為偏鄉孩子種下希望，「快樂播種計畫」讓每個孩子都值得擁有美好生活

疫情延燒、氣候變遷、烏俄戰爭等議題，加速了全球企業推動ESG永續發展的決心。面對ESG永續課題，林鳳營發現偏鄉孩子學習資源是極需重視且投入的議題。長久以來，教育機會的多寡與地域性密不可分，偏鄉有著產業面、人口外移與人口老化等問題，經濟弱勢使得家庭教育資源不足。根據調查，台灣社會貧富生活差距大，兒童也面臨兩極化，偏鄉學習落後基本為都市區2-3倍。新北市教育局表示，新北市幅員廣大，城鄉差距也大，近年推動偏鄉學校資源整合計畫，以翻轉偏遠地區學生學習為核心，促使學生多元學習與群性培養。林鳯營品牌觀察到疫情牽動台灣城鄉差距，決定啟動快樂播種計畫，替更多孩子種下一個希望。林鳳營快樂播種計畫理念秉持「為台灣在地公益團體及偏鄉孩童發聲，讓孩童獲得擴展視野、豐富心靈與建立自信的機會，相信每個孩子都值得擁有更美好的高品質生活」。

▲▼ 林鳳營加碼捐贈100堂待用課程　要為偏鄉孩子種下希望 。（圖／品牌）

▲林鳳營特別開設『名人小學堂』，邀請各領域名人前往偏鄉分享自身努力奮鬥過程，鼓勵孩子們在任何情況都要保持信心。

林鳳營快樂播種計畫--2022年贊助100堂課+10堂名人小學堂免費申請

台灣待用課程協會藉藝術教導偏鄉孩子一技之長，用陪伴建立自信，深耕偏鄉教育，這與「林鳳營快樂播種計畫」想讓每個人都值得擁有更美好生活的理念相同，2021年開始林鳳營與台灣待用課程協會共同合作。此外，林鳳營特別開設『名人小學堂』，邀請各領域名人前往偏鄉分享，包括味全龍張泰山教練、模仿鬼才郭子乾，以及林鳳營鮮乳代言人賈永婕，藉由自身故事與專業指導，引導孩子們跨出既有視野框架；以名人自身努力奮鬥過程，鼓勵孩子們在任何情況都要保持信心。味全總經理邱子權同時加碼宣佈：「今年林鳳營快樂播種計畫贊助台灣待用課程協會100堂課，並規劃10堂名人小學堂提供新北市地區有需要的國小免費申請，期望有更多公益單位共襄盛舉，讓更多孩童受惠。」

賈永婕與偏鄉孩子共同創作「創意禮服」首次曝光！用作品見證快樂播種計畫成果

發表會當天，代言人賈永婕與新北市瑞濱國小六年級孩子共同創作的「創意禮服」也首次曝光，同時也感性分享參加名人小學堂心得：「藉由林鳳營快樂播種計畫，幫助偏鄉孩童挖掘潛能，協助台灣社會培育更多人才，讓人才永續發展。期望透過這次展出，號召更多人響應。」

▲▼ 林鳳營加碼捐贈100堂待用課程　要為偏鄉孩子種下希望 。（圖／品牌）

▲代言人賈永婕與新北市瑞濱國小六年級孩子共同創作的「創意禮服」首次曝光。

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