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崑大榮獲「遠見USR」首獎、楷模獎　中部以南唯一獲首獎私大

▲022年第3屆《遠見》USR大學社會責任獎，崑山科技大學分別榮獲「在地共融組」首獎及「生態共好組」楷模獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲022年第3屆《遠見》USR大學社會責任獎，崑山科技大學分別榮獲「在地共融組」首獎及「生態共好組」楷模獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《遠見》CSR獎於2020年增設大學社會責任獎（USR），以瞭解台灣各大學推動社會責任的現況，2022年第3屆《遠見》USR大學社會責任獎，崑山科技大學分別榮獲「在地共融組」首獎及「生態共好組」楷模獎，不僅成為今年全國唯一獲得兩個獎項的科大、更是中部以南唯一獲得首獎私立科大，成績十分亮眼！

《遠見》自2005年首創台灣「企業社會責任獎」（CSR），因應教育部倡導落實USR（大學社會責任），於2020增設「大學社會責任獎」，讓大專院校均能追求永續並善盡大學的社會責任。今年第3屆《遠見》USR大學社會責任獎共收到154件參賽報名，首階段初選後，遴選48件入圍，而崑山科大在競爭激烈中脫穎而出，以「既培力也使力-以人才培育為底蘊創生新官田」計畫獲得在地共融組首獎；另以「永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展」計畫獲生態共好組楷模獎，表現非常優異。

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▲022年第3屆《遠見》USR大學社會責任獎，崑山科技大學分別榮獲「在地共融組」首獎及「生態共好組」楷模獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在地共融組獲獎計畫「既培力也使力-以人才培育為底蘊創生新官田」，由崑大企業管理系楊泰和副教授擔任計畫主持人，計畫以在地共融為核心重點，從人文關懷與價值的創新角度出發，導入菱殼炭產業支持青年創業，並融入社區營造課程與活動，協助官田社區文化傳承，凝聚居民共同記憶；以人才培育為基礎、循環經濟為目標，積極串聯各方資源，讓官田成為虛實整合行銷及企業管理課程的最佳學習場域。

▲022年第3屆《遠見》USR大學社會責任獎，崑山科技大學分別榮獲「在地共融組」首獎及「生態共好組」楷模獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而生態共好組獲獎計畫「永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展」，則由崑大學術副校長暨工程學院院長周煥銘擔任計畫主持人，針對工業區的環境空污、節水、節電等問題，透過編製專業教材與現場操作方式，協助永康及鄰近工業區進行空污監測、污水處理分析與節能檢測等評估，並執行解決方案；也將其所學專業綠色科技知識轉化成中小學生簡易吸收之教材，推廣至鄰近中小學、國際生及社區；該項計畫成果更拓展國際，協助越南胡志明市師範科技大學建置太陽能光電訓練場，並遠端視訊教學越南種子老師及學生學習太陽能光電板組裝技術課程，將大學社會責任鏈結國際社會。

▲022年第3屆《遠見》USR大學社會責任獎，崑山科技大學分別榮獲「在地共融組」首獎及「生態共好組」楷模獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑山科大李天祥校長表示，該校致力於永續環境、社會實踐及在地關懷，此次獲獎兩項計畫曾在2020年獲得教育部「大學社會責任」USR實踐計畫補助；據「2020天下USR大學公民」調查，更榮登全國私立科大第三、南部第一的殊榮，可見崑大長期投入參與大學社會責任的付出有目共睹且成效卓越，未來將持續整合資源及研究能量，結合優良師資培育優秀人才，實現世界永續發展社會責任。

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