中華醫大校園徵才就業博覽　千個職缺近40家醫院現場面試hold人

▲中華醫大校園徵才就業博覽會，由孫逸民校長（中左）偕同勞動部雲嘉南分署胡瑞娟主任（中右）等貴賓一起啟動徵才儀式，吸引許多應屆畢業生到場參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學校園徵才就業博覽會，每年均吸引來自全國各地的醫療院所進校設攤搶才，今年也不例外，近40家醫療院所開出600多個護理師職缺，直接在現場面試護理系應屆畢業生，超前部署hold人。

3月29、30日為期2天的中華醫大校園徵才就業博覽會，總共有來自全國各地近百家產企業設攤徵才，有醫療院所、健康美容保健產業、視光眼鏡產業、長期照顧機構、科技與安全工程公司、食品業、餐飲業、幼兒教育產業等，開出1100多個職缺延攬應屆畢業生，其中，光是醫療院所就有近40家，提供600多個護理師職缺，期能預約護理系應屆畢業生前往任職。

華醫校園徵才就業博覽會由孫逸民校長、副校長洪明權、殷立德、勞動部雲嘉南分署台南就業中心主任胡瑞娟、臺南市政府勞工局職訓就服中心主任梁偉玲及徵才企業代表共同主持啟動儀式。孫逸民校長表示，中華醫大是南部醫事護理人才培育的重要搖籃，創校邁入第54年來為社會培育無數人才貢獻於醫療界，每年的校園徵才就業博覽會也是醫療院所蒞校網羅人才的好機會，今年又增加不少不同領域的產企業加入徵才行列，期盼應屆畢業生把握機會搶得先機找到好伯樂，也祝福每家企業都能尋得千里馬，共創企業有人才、人才有出路的成果。

勞動部胡瑞娟主任和台南市勞工局梁偉玲主任肯定中華醫大辦學成效，舉辦校園徵才就業博覽會讓伯樂和千里馬在校園相會，讓應屆畢業生尚未踏出校門就可透過徵才活動提早為職場卡位，並鼓勵應屆畢業生依自己的興趣和專長多方選擇比較，踴躍投遞履歷，找到適合的工作貢獻所長。

中華醫大此次參與校園徵才的產企業以醫療院所佔最多數，學校特別利用30日讓來自全國各地的醫療院所集中設攤徵才，並安排四技和二技日夜間部、五專等不同學制的護理科系應屆畢業班到場參加，各醫療院所除了分梯舉辦薪資、福利、休假、升遷等說明會吸引學生青睞外，也派出主管直接在攤位前進行面試，提早hold住人才。

中華醫大護理系系主任蔡富棉表示，護理人才在就業市場始終搶手，在紮實的實務技能訓練下，華醫護理系的畢業生深受醫療院所愛用，這次參與校園徵才的醫療院所涵蓋北中南東各地，其中更不乏醫學中心等級的大型醫院，除了現場徵才，也有部分醫院是委託護理系辦公室協助遴選徵才，總計釋出600多個護理師職缺，薪水平均在4萬2元至5萬5元之間，比起大學新鮮人的平均薪資高出許多。