嘉藥社工x偏鄉青少年　體驗「脫魯人生財商營3.5」

▲嘉南藥理大學社會工作系與「得勝者教育協會」合作，於4月11日在台南土城高中舉辦「脫魯人生財商營3.5」營隊活動，全校共81人參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學社會工作系與「得勝者教育協會」合作，於4月11日在台南土城高中舉辦「脫魯人生財商營3.5」營隊活動，全校共81人參與，透過模擬財務相關的情境體驗，讓學員能學習正確金錢觀，建立良好理財觀念，及早具備生命贏家應有的「素養」，成為能力與品格兼備的財商達人。

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「脫魯人生財商營3.5」營隊活動由嘉藥社工系26同學們帶領進行，依照生活情境規劃出學習、銀行、工作、公益、消費五大區，學員依序收集足夠資源後便可進行「築夢人生」的情境體驗。「築夢人生」則安排在「溫拿實驗室」中進行，歷時3.5小時的築夢模擬人生，由築夢貴人來引導，讓參與學生們可以在不同造夢區親身體驗，並從過程中學習面對問題，找出人生圓夢願景的有效方法。

活動隊長社工系陳鈺涵同學表示，在青少年時期就要建立正確的理財觀念，參與此次體驗營可透過同儕相互的鼓勵與分工，培養如何獨立思考、審慎運用，避免落入金錢不正當之誘惑。

社工系李麗雲老師指出，面對現今大量快速消費的時代，提升財商能力已經不是成年人專利，青少年正處於生理成熟、物質慾望萌起的年紀，藉由體驗營情境模擬，引導青少年積極思考金錢與生命的意義與真正價值，成為有財商素養的下一代。

嘉藥人資學院院長兼社工系系主任薛雅明則表示，嘉藥社工系重視學生實務操作，經常安排許多校外活動參與機會，其中也包括服務偏鄉的中小學生，讓學習活動能與理論相印證。此次營隊活動就是嘉藥社工系和得勝者教育協會共同推動，過程中不只青年學子在學習，社工系的學生們在分享自己活動理念的同時，也在反思檢視從中獲益良多。