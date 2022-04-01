中華醫大仁德滯洪池畔花旗木盛開　北池堤岸桃紅陣雨步道美麗如織

▲台南仁德滯洪池畔的花旗木大量盛開，中華醫事科技大學校長孫逸民（右）當起賞花導覽員與民眾分享花況，並騎單車遊逛仁德滯洪池畔與賞花民眾分享花旗木花開盛景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春天百花開帶動賞花熱潮，位於台南仁德滯洪池北池堤岸的花旗木也大量盛開，中華醫事科技大學校長孫逸民當起賞花導覽員，單車悠遊置身桃紅花道，孫逸民校長說，清明連續假是最佳的賞花時刻，愛花民眾不妨把握，惟也提醒大家，鄰近正在進行疏洪排水浚道工程，賞花民眾要留意安全。

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仁德滯洪池與中華醫大相鄰，是師生和社區民眾悠閒散步的後花園，學校就近認養照顧，並與相關單位合作，沿著池畔種數1千多棵紅花風鈴木和花旗木，紅花風鈴木的花開較為零落且花期短，倒是種植在北池堤岸旁的花旗木年年在3月下旬陸續綻放，清明節前夕大盛開，今年也不例外。綿延300公尺的花旗木步道，桃紅色花朵開滿枝頭，美麗如織，吸引聞訊的民眾攜伴賞花。

中華醫大校長孫逸民4月1日也扮起賞花導覽員，以單車且騎且走的遊逛仁德滯洪池花旗木步道，了解花況，也分享愛花民眾賞花資訊。

孫逸民校長表示，俗稱泰國櫻花的花旗木，花朵桃紅略帶清香，隨風飄落時有如下桃花雨，又被稱為桃紅陣雨樹，非常漂亮。花旗木的花期為每年3～4月間，特別是清明節前夕最是艷麗，愛花想賞花的民眾可以好好把握。不過因仁德滯洪池周圍正在進行疏洪排水浚道工程，有部份便道設有圍籬，且路面稍有顛簸，前往賞花要注意安全，開車者可試著由仁德交流旁的萬代橋便道進入，機車或腳踏車則可尋找池畔小路前往。