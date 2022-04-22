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男同性戀軍人「肛交」遭軍法起訴判刑！　南韓最高法院駁回原審

▲▼南韓軍隊屢傳上級對下級的嚴重霸凌案。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓男性軍人若進行同性性行為，恐會被依《軍刑法》起訴判刑。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

在南韓，同性戀等性少數族群長期以來飽受歧視，甚至同性戀軍人還曾遭上級指示「群體獵巫」、起訴判刑。2016年，一對男性同性戀軍人下班時間在營外宿舍發生性行為，豈料卻遭軍事法院以違反《軍刑法》92條第6項判刑；如今，大法院（最高法院）駁回原審判決，認為同性戀軍人私底下的性行為「無法可罰」。

根據韓媒《News1》、《中央日報》，A性中尉與B姓上士於2016年趁著下班時段，在營區外提供給單身軍人的宿舍內合意性交（肛交），違反南韓《軍刑法》92條第6項「軍人之間若進行肛門性交或其他醜行，可處2年以下徒刑」的規定，根據該項法條規定，就算是軍人之間的合意性交，也會受該項法條規範懲處判刑。

一審（普通軍事法院）判處A姓中尉4個月徒刑、緩刑1年，判處B姓上士3個月徒刑、暫緩宣告；二審（高等軍事法院）則維持一審判決。

昨（21）日，該案在南韓大法院進行三審的「全院庭審」（全員合議體），由大法官金哉衡（김재형）主審，大法院推翻了一二審的判決結果，認為同性戀軍人在私人空間所發生的性行為，且無直接侵害軍紀的疑慮下，其實並不適合套用《軍刑法》92條第6項的規範，因此駁回該案原審，將該案送回軍事法院要求重審。

▲▼南韓大法院。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓大法院。（圖／達志影像／newscom）

大法院指出，《軍刑法》裡所提到的「肛門性交」，其實在男女（異性）之間也是時常發生的性行為模式，並不能單就法條裡所指的肛交，來解釋成專門處罰男性軍人同性戀性行為的法規，而南韓軍隊裡也有許多女性官兵。

報導分析，《軍刑法》裡所提到的肛交，其實在2013年是以比喻男性間性行為的「雞姦」（계간）一詞描述，2013年修改法令條文後才改成現行的「肛門性交」；大法院認為，肛交、雞姦兩詞彙並不能等同視之。

大法院也指出，其實若是在私人領域所發生的自發性合意性交，當軍人的性自主權、以及軍隊健全生活與軍紀兩者難以被認定遭受侵害時，恐怕難以容許法條解釋將被告視為處罰對象。

大法院也認為，過去在客觀評價中，往往將同性性行為視作違反善良道德風俗、且讓一般民眾感到嫌惡；不過如今到了現在的世代，恐怕難以將相關法條視為普遍且妥當的規範。

▲▼南韓軍隊、南韓軍人、南韓部隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓《軍刑法》92條第6項充滿爭議。（圖／達志影像／美聯社）

其實《軍刑法》92條第6項在南韓充滿爭議，因為只要男性軍人進行同性性行為，無論是合意性交、或是下班時間在私人領域進行性行為，皆可能被視為觸犯該法條，引發南韓社會對於此法條違反人權的疑慮。

2017年南韓就曾發生獵巫事件，當時陸軍本部中央搜查團就以此法條為依據，透過下載同性戀社交聊天軟體等方式，針對同性戀等性少數軍人展開調查，最後起訴10多人。

該法條也具有違憲爭議，不過南韓憲法裁判所（憲法法庭）卻於2002、2011、2016年的審判中，認為該法條並無違憲。

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