日本實際數據曝第3劑防護力！　打完疫苗確診數「斷崖式下降」

▲日本政府公布統計數據，施打疫苗後的確診數的確有明顯下降。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

為因應全台本土疫情升溫，政府已拍板通過第4劑疫苗，最快6月就可正式開打，而一般民眾也應盡速施打3劑疫苗維持防護力，預防重症與死亡。不過因為突破性感染案例越發常見，因此也讓人擔憂疫苗保護力是否足夠，日本政府就整理了一項「未接種」、「完整接種2劑」以及「接種第3劑」後的新增確診數字，其中施打3劑疫苗後的確診數的確有明顯降低。

日本目前已經開放12歲以上接種疫苗，而在4月4日至4月10日的1週內，未接種疫苗的12至19歲中，每10萬人就有679.4人染疫，但完整接種2劑疫苗的則是降至249 人，而接種3劑疫苗後則只剩99人。不管是在哪個年齡層，施打2劑完整疫苗或是第3劑疫苗，每10萬人中的新增確診數字都有明顯下降。

▲數據顯示，新增確診數在接種疫苗後有「斷崖式下降」。（圖／日本厚生勞動省）



其中90歲以上的高齡長者中，如果沒有接種疫苗，每10萬人就會有4501.6人染疫，但是只要施打2劑疫苗就只剩85.7人，若是再加打第3劑，更是只有40.5人染疫，差距最為明顯。由此可知，讓長者施打新冠疫苗是非常重要的。

隨著新一波疫情升溫，全球各國也開始研擬讓老人與高風險族群接種第4劑疫苗，美國更是直接將門檻放寬至50歲。根據以色列的統計數據，60歲以上施打第4劑疫苗，能夠有效預防重症並減少死亡機率。

台灣對於第4劑疫苗的規劃，則會以年長者、安養機構、免疫力低下等族群為優先接種，與上劑間隔5個月，最快6月之後開打。

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