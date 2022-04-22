金正恩身旁出現「神祕大姊姊」！取代玄松月　貼身近距離服侍

▲金正恩身旁近日出現一名神秘女子。（圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩上週出席公開活動時，被拍到身旁出現一名身分不明的神祕女子，不但隨侍在側，還貼身跟著金正恩參與許多公開活動。由於這名女子身上沒有別著繪有金日成與金正日頭像的徽章，卻還是隨侍在側，因此也讓外界對她的真實身分充滿好奇，更有推測指出，她可能就是金正恩同父異母的姊姊。

根據《日本放送協會》引述《朝鮮中央電視台》16日畫面報導，北韓15日在平壤市中心的廣場舉行了中央報告大會以及閱兵式，從官方公布的畫面可以看到，出席該活動的金正恩身邊出現一名身穿套裝的女性。這名女子就像秘書一般，一直跟在金正恩前後。

▲▼該名女子並未佩戴繪有金日成與金正日頭像的徽章，因此被認為是金氏家族的成員。（圖／朝鮮中央電視台）



這名女子留著中長髮，身穿深藍色套裝，手提黑色皮包，鞍前馬後替金正恩處理所有瑣事，甚至還上台傳遞演講稿，由此可見她在金正恩心中的地位。

事實上，過去金正恩出席公開場合時，也會有一名類似女秘書的角色同行，原本一直是胞妹金與正擔任這個角色，隨著金與正逐漸靠近權力中心，這個任務便開始轉交給玄松月，如今這名女性疑似是新加入的成員。

在北韓，女性有義務在左胸口佩戴繪有金正恩祖父金日成與父親金正日頭像的徽章，但該名女子卻沒有佩戴，因此有部分韓媒推測，她就是金正恩同父異母的姊姊金雪松。對此，南韓統一部官員表示，「目前還未有具體的把握，未來會持續注意並觀察該號人物。」

金正恩2月出席音樂會時，身旁突然出現已經2年未公開身影的姑姑金敬姬，而一連串的動作，也被認為是想要宣揚金氏家族的團結。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》