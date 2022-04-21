才跟周玉蔻同場錄影！　蔡易餘緊急快篩結果出爐

記者杜冠霖／台北報導

資深媒體人周玉蔻21日傳出確診新冠肺炎，且過去一週周玉蔻所主持的節目，接觸的政治人物相當多，包括不少立委、市議員以及議員參選人、名嘴等。立委蔡易餘日前也跟周玉蔻同節目錄影，蔡也在臉書曬出快篩結果陰性，並表示，「我會維持一直以來都有注意的健康監測，請大家放心。」

▲蔡易餘快篩陰性。（圖／翻攝蔡易餘臉書）



在《辣新聞152》，過去一週的來賓包刮民進黨立委蔡易餘、陳亭妃、台北市議員簡舒培、梁文傑、新北市議員何博文、市議員參選人林延鳳、卓冠廷、台中市議員周永鴻、林德宇；國民黨台北市議員張斯綱、新北市議員葉元之、市議員參選人詹為元；立委林昶佐、社民黨台北市議員苗博雅、律師黃帝穎、政治評論家余莓莓、溫朗東、邱明玉、陳敏鳳、資深作家汪浩、基進黨新聞部主任張博洋、退役少將于北辰、資深媒體人陳東豪、輔大助理教授周偉航。

在《新聞放鞭炮》，過去一週周玉蔻則專訪過衛福部ACIP召集人李秉穎、台開董事長邱于芸、民進黨前主席卓榮泰、林延鳳、于北辰。

蔡易餘表示，蔻蔻姊早上接獲醫院通知為陽性，「因為前幾天也有上《辣新聞152》，所以已經先自行快篩結果為陰性，我會維持一直以來都有注意的健康監測，請大家放心。」

蔡易餘指出，早已完成三劑疫苗接種，也持續有戴口罩和消毒手的習慣，彼此保護自身健康，讓社會大眾能夠維持正常生活。