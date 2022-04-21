快訊／衛福部估「4月底單日確診破萬」　疫調僅匡發病2天內接觸者

記者杜冠霖／台北報導

台灣本土疫情嚴重，確診數已連日破千，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日也坦言，單日破萬例，「月底可能就有可能了吧。」而行政院院長蘇貞昌21日在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，衛福部簡報中一張圖表也顯示，我國單日確診數預估在4月30日達到6180至15583，單日破萬可能性高。

▲衛福部推估我國確診趨勢。（點圖可放大／行政院提供）



台灣本土疫情在4月初開始爆發，已經連日單日破千例，今天首度單日破兩千例，引發外界關注。有醫師分析台灣感染曲線，目前是在壓制的狀態，像是過去各國指數型上升還沒到。由於確診者不斷增加，也造成行政基層、醫療系統不小負擔，衛福部20日也宣布，將簡化疫調對象，僅匡列發病2天內之接觸者。

陳時中也直言，當然不希望到那麼高，但也在相關藥物做準備，疫情會怎麼要走，也要繼續看，香港、紐澳、韓國都有不同經驗，會參考情況做好準備。至於何時單日破萬例，他也坦言「可能月底就有可能了吧！」

衛福部表示，目前防疫工作首重減災，除維持輕重症分流、調整個案解隔條件、增加快篩運用等策略，針對重症個案治療，已責成衛福部、消防署等單位強化緊急醫療服務，力求重症個案即時獲得照護；針對無症狀或輕症個案，已請各縣市政府儘速啟動確診者居家照護，提供生活關懷、遠距醫療、緊急轉診3大面向照護及適時醫療協助措施，保障居家照護者健康。

衛福部指出，加速快篩試劑整備作業及降低費用，以符合民眾及公費使用需求，並規劃5月起推動實名制。另持續加強疫苗供應，將依專家會議建議，規劃6-11歲兒童莫德納疫苗、12-17歲青少年追加劑、及特定對象第2劑追加劑之接種作業。

衛福部呼籲，防疫無捷徑，請民眾踴躍下載「臺灣社交距離APP」，有症狀自主快篩，檢驗陽性先自我隔離並通知密切接觸者，企業落實防疫長制度，全民共同自主應變，守護健康家園。