雲林26歲騎士倒臥草叢死亡！機車慘狀曝...家屬悲慟認屍求真相

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉今（21）日清晨有民眾發現台一丁路旁有騎士摔車倒臥草叢，但四周除了該名騎士機車外無其他車輛，警方獲報同步通知救護人員到場，惟騎士已明顯身亡未送醫。家屬在現場悲傷等待檢察官相驗。由於案發現場無其他人車，警方正調閱附近監視器釐清摔車原因，也呼籲路過民眾可提供行車畫面協助調查。

▲雲林莿桐省道清晨發現一名騎士倒臥路旁無生命跡象，家屬悲痛前往指認。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日清晨7時05分警方接獲民眾報案，指出有騎士不知遭追撞還是自摔倒臥路旁情況不妙，警方獲報後同步轉報119救護到場，救護人員現場研判騎士已不幸身亡多時未送醫；警方以車籍資料聯繫李姓騎士家屬，多名家屬接到噩耗陸續趕到現場，悲痛指認確實是家裡的孩子。

▲李姓騎士所騎乘電動車嚴重毀損。（圖／記者蔡佩旻攝）

死者姑姑向記者表示，死者年僅26歲住在斗六，死者平常家中生活作息都很正常很孝順，死者父親已經前往公司了解詳細情況。死者姑姑說，死者母親中風，家中經濟不是很好，只求警方能盡快查明孩子出事原因。

▲騎士以不幸身亡，警分局員警於現場管制，由鑑識人員蒐證中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲李姓騎士機車受到撞擊車殼幾乎完全脫落。（圖／記者蔡佩旻攝）

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