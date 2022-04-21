曾上周玉蔻節目！　李秉穎PCR採檢結果出爐

記者趙于婷／台北報導

資深媒體人周玉蔻今（21）早發文透露自己確診，值得注意的是，ACIP召集人李秉穎20日才赴電台，接受周玉蔻廣播節目專訪。李秉穎稍早受訪時表示，有接到醫院通知，接下來會做PCR採檢。周玉蔻剛剛也在臉書發布貼文表示「李秉穎醫師PCR檢測為陰性。」

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

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周玉蔻今早在臉書公告，昨天上午至醫院進行PCR檢測，今天凌晨接獲簡訊通知為「陽性」，立即報告相關電台、電視節目，即日起在家自我監測隔離10天，密切接觸同仁也將依防疫SOP規定因應。另外，近三天的其他密切接觸者，她也分別以電話、LINE及簡訊告知。周玉蔻表示，她目前身體狀況如常，並無任何不適，後續等待衛生局通知。

不過，在周玉蔻採檢當日（20）上午，李秉穎正好赴電台接受專訪，按照規定是確診者的接觸者，而當天下午李秉穎又參與衛福部ACIP小組會議，尚無法確認與會成員，但按照現行規定，李秉穎也將被匡列。

對此，李秉穎回應「我有去篩檢一下，現在身體狀況還好，沒有症狀」，醫院看到消息有通知，接下來會做PCR篩檢。另外，有關昨日ACIP會議是否受影響，李秉穎說，大部分的人都是線上，只有疾管署有實體會議，參與者大概十幾個。李秉穎目前最後表示「目前自己必須自主健康監測，我要在家裡。

針對李秉穎採檢結果，周玉蔻也在臉書公布「李秉穎醫師剛剛PCR檢測為陰性！但他要在家健康管理十天。」