本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

記者陳俊宏／綜合報導

20日新增2386例本土確診，再創歷史新高，也是連6天破千，讓許多民眾憂心和確診者足跡重疊。而其實只要到衛福部疾管署網站，就能知道最近28天內是否有疫調人員調閱過自身資料。不過，若被疫調過越多次，風險就越高嗎？指揮中心發言人莊人祥回應，這僅代表與確診者足跡重疊的機率大，民眾不要過度恐慌，也不是被調閱越多次風險就越高。

民眾透過「衛福部簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄查詢服務」網站，只要輸入自己手機號碼、驗證碼後，手機會秒傳一組OTP簡訊號碼，再返回網站頁面輸入，驗證行動電話，即能得知結果，可能會顯示「28日內無疫調人員調閱您的資料，請放心」，或是哪幾天有被各縣市政府疫調人員查詢過的次數。

▼「衛福部簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄查詢服務」網站。（圖／翻攝衛福部網站）



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▼「28日內無疫調人員調閱您的資料，請放心」。（圖／翻攝衛福部網站）



▼民眾被疫調的資訊。（圖／翻攝衛福部網站）

若民眾被疫調過越多次，風險就越高嗎？對此，「台灣事實查核中心」詢問莊人祥。莊回應，該平台是基於資訊公開，方便民眾查詢實聯制紀錄被調閱的資料，但有調閱紀錄不代表跟確診者足跡一定有重疊，比如說，有些縣市調閱資料時，不會只調閱確診者出沒該場所的時間資料，可能在確診者抵達前、離開後的時間都會調閱。

莊人祥表示，因此，就算實聯制記錄被調閱，僅代表與確診者足跡重疊的機率大，民眾不要過度恐慌，也不是被調閱越多次風險就越高。

▼本土疫情升溫，連6天破千，許多民眾憂心和確診者同足跡。（圖／記者李毓康攝）

台北市衛生局發言人紀玉秋則解釋，疫調時，個案會陳述近日到過的地點，但有些民眾沒辦法詳細陳述幾點、到什麼地方，所以衛生局會調閱個案具傳播風險期（發病日前4天）的實聯制紀錄，再跟個案確認地點與同行者、接觸的對象，接著才更進一步了解個案，在特定高風險場域的停留時間，或是否有脫口罩飲食、聊天等高風險行為；若有類似行為，會再針對密切接觸者進行匡列、疫調。

若民眾的實聯制紀錄被調閱，應是與確診者有共同足跡，有共同足跡確實會有一定風險；不過，風險高低須看接觸時間、距離、是否有防疫措施等條件而定，若是時間短、距離遠、有戴口罩，風險相對就低。