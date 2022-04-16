雲林+5！麥寮婚宴驚爆新娘確診　餐廳停留6hr...還往來夫家娘家

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診個案資訊與足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央疫情指揮中心今（16）日公布國內本土病例新增1199例，其中雲林縣新增5例。雲林縣衛生局說明，案32364與案33062為一對女性室友，因其中一人求職需自行採檢發現陽姓，雙雙確診；案33061為北港高中女學生父親，該傳播鏈已增至4人；案33381因參加麥寮喜宴確診，而案33382就是麥寮這場婚宴的新娘，也於今日確診。

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▲北港高中學生確診者關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局公布案33382新娘足跡，4/10早上09:30至下午15:30，都在一分利海鮮/喜宴餐廳，4/10下午15:40-16:20在台西蚊港村夫家，4/10晚間19:00-21:00在麥寮鄉麥豐村娘家，4/11下午15:00-16:30到虎尾O-EAR-KANG耳道清潔停留1.5小時，4/11下午16:40-17:00到虎尾大台婚紗，4/12上班時間08:00-17:40在職場，下班18:00-18:20在麥寮帕瑪造型設計，4/13上班時間08:30-17:50在職場，下午15:20-15:40與17:20-17:25兩度到7-11快來門市購物，4/13傍晚17:29-17:40到全聯麥寮橋頭門市購物，4/14上班時間08:30-17:40在職場，4/14傍晚18:40-18:50到全聯中山門市購物。

案33061男性60多歲，4/10因女兒確診「案27983（北港高中女學生）」遭匡列為居家隔離，4/11採檢PCR陰性，4/15出現咳嗽症狀，由衛生所防疫人員安排至醫院採檢，4/15採檢PCR結果陽性CT值17.3，已安排集中檢疫場所隔離治療。衛生局表示，案33061 為居家隔離第5天有症狀採檢，所以無足跡；依規定第一次採檢陰性，之前視為無感染力。

▲北港高中確診女學生父親案33061確診資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案32364女性30多歲居住虎尾鎮待業中，4/14因求職需求自行前往醫院自費採檢，4/15採檢PCR結果陽性CT值27.1，為無症狀確診，已安排集中檢疫場所隔離治療。因該案匡列居夾隔離者為2人，衛生局正持續調查感染源中。

案32364自述足跡，4/10、11日皆於公安里租屋處未出門，4/12下午17:00-17:10 至7-11圓真門市購物，4/13未出門均在家，其餘進一步疫調足跡正由警方協助查證中。

▲確診個案32364資訊與足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案 33062女性 30 多歲居住虎尾鎮，待業中，4/11出現全身無力症狀，體溫 37℃未就醫，4/13 因症狀加劇由朋友買藥至租屋處，4/15 因室友確診被匡居家隔離，經採檢 PCR 結果為陽性CT值17.2，目前已安排集中檢疫場所隔離治療。與案32364為同居室友衛生局正持續調查感染源中。

案333062自述足跡，4/7回台東老家，4/8深夜22:14-22:24搭乘高鐵南下左營，4/9至4/14未出門均在家，其餘進一步疫調足跡正由警方協助查證中。

▲確診個案33062資訊與足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案33381女性60多歲居住台西鄉蚊港村，4/10因參加麥寮鄉一分利餐廳喜宴與昨公佈的麥寮鄉確診者（案31341）足跡重疊，遭匡列自主健康管理，4/13出現咳嗽、喉乾痛等症狀，安排至醫院採檢，檢驗陽性確診CT值11，目前已安排外縣市集中檢疫場所隔離治療。目前匡列其家人居家隔離3人。

案33381足跡，4/9在家，4/10約11:00-15:00 一分利海鮮/喜宴餐廳，4/11-13均在家，4/14早上09:07-09:15至萊爾富蚊港店購物，下午約13:00在臺西鄉農會蚊港辦事處。

▲確診個案33381資訊與足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案33382為女性30多歲居住麥寮鄉，4/10結婚在麥寮鄉一分利餐廳宴客，與昨公佈的麥寮鄉確診者（案31341）足跡重疊遭匡列自主健康管理，4/14 出現喉嚨痛症狀隔日匡列為居家隔離，4/15 採檢 PCR 陽性CT值30，目前已安排集中檢疫所隔離治療。匡列居家隔離1人。

▲確診個案33382資訊與足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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