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社會 社會焦點 保障人權

貨車追撞自小客...5人受傷　駕駛受困阿柴一旁嚇到發抖

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林78快速道路土庫交流道附近今（16）日近午約11時許發生一起追撞車禍，一輛自小貨車疑未注意前方自小客車狀態，猛烈撞擊其後車廂，造成自小客車後車廂、小貨車車頭嚴重毀損，小客車含駕駛共四人輕傷，小貨車駕駛一度受困車內，所幸均無大礙，由救護車送往醫院救治，小貨車另一隻柴犬，由拖吊車業者連車載回保管。

▲今日近午台78縣土庫交流道附近發生追撞車禍，造成5人輕傷，小貨車上留有一隻柴犬狂發抖。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日近午台78縣土庫交流道附近發生追撞車禍，造成5人輕傷。（圖／記者蔡佩旻攝）

據現場了解，工程行小貨車陳姓駕駛載著柴犬在工作途中，與自小客車原均行駛於外側車道，小貨車疑未注意車況，先追撞自小客車，因猛烈撞擊造成自小客車原地打轉360度，小貨車接著彈撞至右側護欄後，又甩了180度停置於外側車道，柴犬受到驚嚇狂發抖，由拖吊車業者連同貨車載回保管場收留。

▲今日近午台78縣土庫交流道附近發生追撞車禍，造成5人輕傷，小貨車上留有一隻柴犬狂發抖。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲小貨車駕駛送醫後，車上留下一隻柴犬狂發抖，由拖吊車業者連同貨車帶回收留。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾警分局指出，今日上午約10時47分接獲車禍事故案件，台78線東往西21.5Ｋ處發生追撞車禍，陳姓男子（27歲）駕駛小貨車，追撞同車道由金姓男子（57歲）駕駛之自小客車，外線車道一度封閉，派出警力前往疏導交通為維護安全，並於10時52許通報斗南工務段派遣防撞車到場協助交通疏導。

▲今日近午台78縣土庫交流道附近發生追撞車禍，造成5人輕傷，小貨車上留有一隻柴犬狂發抖。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲小貨車駕駛右腳遭擠壓車頭夾住，消防人員持油壓剪搶救。（圖／民眾提供）

雲林縣消局表示，救護人員到場發現小貨車陳姓駕駛受困車內，隨即使用油壓剪將車門拆除，將陳姓駕駛救出車外，陳男四肢擦挫傷、有腦震盪跡象，所幸僅受輕傷自行行走至擔架，由救護車送往麥寮長庚醫院治療，自小客車含駕駛共4人均輕傷送往虎尾若瑟醫院進一步檢查治療。

▲今日近午台78縣土庫交流道附近發生追撞車禍，造成5人輕傷，小貨車上留有一隻柴犬狂發抖。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳姓駕駛（左二）脫困後於現場撿回車上遺落物品，警員將其扶走至擔架，送醫治療。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日近午台78縣土庫交流道附近發生追撞車禍，造成5人輕傷，小貨車上留有一隻柴犬狂發抖。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲小貨車追撞自小客車後撞及右側護欄，才彈回車道。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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