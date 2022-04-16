快訊／恐怖進香團群聚燒進台中！　才上班兩天...中火員工跟團確診

▲才上班兩天！中火員工參加恐怖宜蘭進香團確診，Ct值11.95。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中今天新增確診個案40例，當中一人為中火員工，曾參加501人的宜蘭宗教環島團，為案33046、Ct值11.95。累計包括該旅行團在台中的確診者已有5人，而且分屬不同3個家庭。

衛生局長曾梓展指出，案33046為60多歲的中火員工，4月11日才前往中火應徵、4月13、14日到中火上班，今天與同團的2名團友都確診，分別為案33045，Ct值12.56以及案32334，相關接觸者仍在匡列中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市長盧秀燕今日召開防疫記者會表示，今日新增感染案例分為四類，包括外縣市足跡或接觸確診者新增11例、已知群聚案新增23例、密切接觸者增4例、感染源不明或疫調中新增1例。

另有關台中臻愛會館虛擬貨幣說明會，盧秀燕表示，針對昨天公布的廠商提供4月9日參加虛擬貨幣聚餐藝人名單，其中孫生、鼓鼓，他們都沒有參加這場活動，並且都有遵守防疫規定，造成他們的困擾深感抱歉，但是其他13名藝人名單是正確的，市府都有一一聯絡上，並且了解他們都已經進行快篩，且都是陰性，謝謝他們的防疫合作。另外也呼籲在場有實際參加理財說明會的群眾，盡快篩檢，以保護自己的健康。

盧秀燕指出，昨天衛生局人員前往「臻愛會館」查核，會館人員表示當日約有480人參與活動，入場民眾皆有要求掃描QR code才得進入會場，至於掃描筆數與實際人數有落差的原因，可能是同行者於掃實聯制時會以加註數字的方式記錄同行人數導致，不過衛生局同仁還是針對人數查核，如有不實，將依法裁罰3千到1萬5罰鍰。另外，請活動辦理單位提供活動參加名單確認，如涉未配合或疫調不實，將依據傳染病防治法處6萬以上、30萬以下罰鍰。