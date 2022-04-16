快訊／高雄爆2例感染源不明！診所驗出中學生確診　急疫調匡列

▲高雄市長陳其邁 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市在16日公布本土確診病例來到58例，2例正在疫調中，其中有一例是學生，但是讓防疫指揮中心相當擔心的是，到目前為止感染源還不明。

這2起個案是早上才接到的個案，其中一位是中學生，他因有症狀就醫，診所幫他進行快篩之後，發現為陽性，立刻通報衛生局進行後續處理，另外一位不排除是跟活動的市場有關係。

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▲高雄市16日公布疫情資料 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市16日公布疫情資料 。（圖／高雄市政府提供）